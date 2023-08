Saturación en piscinas municipales: Can Picafort solo deja nadar a residentes

Sin ninguna duda este verano vendrá marcado por la saturación que afecta a algunas piscinas municipales. Si la semana pasada, Marratxí estrenó nuevo reglamento debido a los problemas de masificación que sufren las instalación como pedir cita previa o hacer pagar 20 euros en el caso de los usuarios no residentes, ahora Santa Margalida también adopta medidas para paliar los efectos de la aglomeración. Así, a partir de este viernes se incorporará un guardia de seguridad en la piscina municipal de Can Picafort para evitar los problemas que se han registrado últimamente.

Desde el ayuntamiento de Santa Margalida explican que han adoptado esta medida porque han visto a lo largo de lo que llevamos de verano cómo la instalación roza su aforo máximo, lo que conlleva problemas de masificación, además también se han registrado algunos que otros comportamientos incívicos. Se trata de una minoría, admiten, que han protagonizado ciertas «gamberradas». Así lo que se busca al implantar la figura del vigilante de seguridad es tener controlado tanto el acceso para evitar aglomeraciones como disuadir que no sucedan incidentes derivados de malos comportamientos.

Además del vigilante de seguridad que tendrá la tarea de hacer cumplir el reglamento de la piscina municipal, el Ayuntamiento de Santa Margalida también activa un control de acceso. Así de 10 a 13 horas se dará prioridad a los residentes que deberán presentar el DNI o una identificación oficial con fotografía. A partir de las 13 horas, podrá acceder a la instalación de Can Picafort cualquier persona siempre y cuando no se supere el aforo de la piscina municipal. En caso de que se complete el aforo máximo, se prohibirá el acceso al recinto para no masificar la piscina. Desde el Ayuntamiento confían en que estas medidas sirvan para solventar los problemas ocasionados a lo largo de lo que llevamos de verano y que la gente del municipio pueda disfrutar de las instalaciones.

Cabe recordar que Can Picafort es una zona donde veranea mucha gente de municipios cercanos a Santa Margalida y la piscina municipal es un recurso muy utilizado sobre todo cuando hay mala mar. De aquí, la saturación. De momento, mantienen desde el Ayuntamiento se descarta adoptar nuevas medidas como las de Marratxí de hacer pagar 20 euros a los no residentes para nadar en las piscinas municipales. Eso sí, adelantan que la próxima tarea será revisar las ordenanzas para adaptarlas a las necesidades actuales.

En Marratxí

El pasado lunes entró en vigor en Marratxí el nuevo reglamento que regula las piscinas municipales de Pòrtol, Pla de na Tesa y Nova Cabana que afecta a los no abonados a dichas instalaciones. Así, los residentes deben efectuar sus reservas con 48 horas de antelación, mientras que los usuarios que no estén empadronados en el municipio puede reservar plaza 24 horas antes.

Además de la entrada en vigor del decreto que regula las piscinas municipales para evitar las aglomeraciones, el pleno del ayuntamiento de Marratxí aprobó la semana pasada las nuevas tarifas de acceso para los no residentes, que deben pagar 20 euros al día o los carnés mensuales que van de los 40 euros a los 60 euros de la temporada completa. Esto se aplica para adultos y mayores de doce años. Para los niños de entre 4 y 12 años los precios son 12 euros para un día o de 20 a 30, dependiendo de si es un mes o temporada completa. Y es que las instalaciones de Marratxí se han visto saturadas de gente por la afluencia de vecinos de Palma ante la falta de instalaciones municipales al aire libre de estas características.

Desde hace unos años Vilafranca ya tuvo que revisar su ordenanza para evitar conductas incívicas. Los no residentes también deben abonar 20 euros mientras que para los residentes hay bonos de temporada a doce euros mientras que la entrada individual diaria es de 1,5 euros.