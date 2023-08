El ayuntamiento de Campos ha denunciado diferentes deficiencias del servicio de recogida de basuras por parte de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por ello, la Policía Local ya ha levantado actas para proceder a su penalización económica.

El departamento municipal de Medio Ambiente trabaja para encontrar una solución “efectiva” ante los problemas detectados en el servicio. El Ayuntamiento denuncia que la empresa concesionaria no recoge los residuos en las áreas de aportación y Punts Verds, también lamenta que queden bolsas de basura sin recoger de los contenedores de sa Ràpita. Entre otras deficiencias en el servicio, se critica que no se respete el horario del servicio de recogida puerta a puerta en Campos y que quede suciedad tras el paso de los camiones. Critica la falta de información de FCC hacia la administración municipal y que se haga caso omiso de las órdenes de urgencias comunicadas. Finalmente también lamentan que los residuos voluminosos no se retiren de manera puntual.