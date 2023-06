El ayuntamiento de Santanyí ha pasado de las advertencias a la acción y ha abierto un expediente sancionador a la empresa que presta el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de recogida selectiva. Y es que desde hace unos meses los distintos núcleos de población sufren un grave perjuicio por la “degradación progresiva” del servicio que presta FCC Medio Ambiente. Ahora en plena temporada alta y los termómetros disparados, el Ayuntamiento ha pasado a la acción con la apertuda de dicho expediente sancionador porque a diario tanto la propia alcaldesa Maria Pons como los regidores y la secretaria de la alcaldesa reciben llamadas de vecinos y vecinas que alertan que los contenedores están llenos de bolsas de basura porque no se ha prestado el servicio o que tampoco han recogido la basura de sus portales. Este martes los núcleos afectados han sido Calonge y s’Alqueria Blanca. El problema es que este mal servicio acaba repercutiendo a la Empresa Municipal de Serveis de Santanyí, SEMDESA, que cada día debe actuar “en un punto o en otro del municipio” porque hay bolsas en la calle o los contenedores están llenos. “Los vecinos y vecinas de todos los núcleos en algún momento han visto cómo no pueden dejar la basura en los contenedores porque están llenos o han comprobado que la recogida puerta a puerta no se ha hecho. Cada día hay incidencias que son notificadas inmediatamente a los responsables de FCC. No cumplen con su trabajo y muchas veces en SEMDESA quien lo hace y eso no lo podemos tolerar”, desgrana la regidora Bàrbara Xamena.

Así las cosas el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha elaborado un informe que detalla que durante los meses de abril, mayo y junio la empresa ha cometido “reiteradamente una falta muy grave por no prestar el servicio a todo el municipio”. Tampoco, desgrana el documento, ha realizado la limpieza de los contenedores en los plazos establecidos en el contrato, hecho que se considera una falta grave. Encima se ha detectado que los vehículos no funcionan correctamente lo que ocasiona daños en la vía pública, lo que también está considerado como una falta grave. Y es que todas estas infracciones está contempladas en el pliego de prescripciones técnicas del contrato entre FCC Medio Ambiente y el ayuntamiento de Santanyí. La apertura del expediente ha sido notificado a la empresa junto con dicho informe y un gran número de fotografías que acreditan cada una de las infracciones. “El Ayuntamiento ha tenido paciencia con los responsables del servicio pero lo que sufre la ciudadanía no se puede tolerar. Hay una evidente falta de compromiso con el pueblo por parte de la empresa y el Consistorio no pagará por un trabajo que no se realiza”, sentencia la alcaldesa Maria Pons. Llamada a la ciudadanía Una vez notificada la apertura del expediente de sacción, FCC Medio Ambiente deberá responder y corregir la situación. Desde el Ayuntamiento hacen una llamada a la ciudadanía para que colaboren en la medida de lo posible a mantener limpias las calles mientras se resuelve la situación. Cabe recordar que está en exposición pública el nuevo contrato del servicio de recogida selectiva puerta a puerta en Santanyí, lo que debe suponer un “gran cambio en la manera del tratamiento de los residuos ya que desaparecerán los contenedores de las calles. “Mientras esté abierto el proceso para saber quién será el adjudicatario del nuevo contrato, el equipo de gobierno luchará para mantener un servicio adecuado”, explican desde el Ayuntamiento.