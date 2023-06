La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons (PP): «No quiero hablar más del Caló des Moro para evitar el efecto llamada»

Maria Pons, Alcaldesa de Santanyí. Con once regidores, la líder popular ‘santanyinera’ vuelve a hacer historia en su municipio porque nunca se había logrado tal representación de ediles. Por ocho votos no suma el doce. Maria Pons asegura que los retos que le plantea este segundo mandato son de «continuidad».

¿Qué reto se fija Maria Pons en este segundo mandato?

Nuestros retos son de continuidad porque muchos proyectos nos quedaron en el tintero debido a la pandemia y también empezaremos otros nuevos. Tenemos pendiente poder abrir definitivamente el edificio polivalente de s’Abeurador, terminar la nave de Protección Civil que la finalizaremos, además del centro multifuncional de Cala d’Or que también está empezado pero el mayor reto es implantar la recogida selectiva porta a porta. El centro de día de Cala d’Or está terminado pero se deben conveniar las plazas con el Govern y el Consell. Otros proyectos ambiciosos son el Conservatorio de Música (la escuela de música se ampliará y se convertirá en conservatorio) y Ca ses Monges de s’Alqueria Blanca.

Han sido cuatro años de una reivindicación constante al Consell de Mallorca para que arregle las carreteras del municipio, ¿Qué espera con el cambio de color político liderado por Llorenç Galmés?

Espero que teniendo un presidente del Consell de Santanyí, un santanyiner que conoce a la perfección los problemas de nuestro municipio porque muchos ya existían cuando él era alcalde confío en tenerlo mejor que en estos últimos cuatro años. No puede salir mal. En carreteras nos ha quedado pendiente la ronda de s’Alqueria Blanca, la ampliación de la carretera de Santanyí a Es Llombards y el paseo peatonal que une la rotonda de la salida de Palma hasta el polígono. La rotonda de la carretera de Consolació está en marcha pero la dotación de la electrificación es cosa del Ayuntamiento y ya se aprobó en la última comisión de Gobierno.

Ha repetido una y otra vez que no quiere hablar del Caló des Moro para evitar un efecto llamada...

No quiero hablar de ello. Me he propuesto no hablar más de este tema porque cada vez que sale alguna cosa publicada en los medios de comunicación, los vecinos nos aseguran que se produce un efecto llamada y hay más masificación de gente. Hemos puesto todos los medios que tenemos a nuestro alcance, el jueves empezaron los informadores y día 1 de julio se suma un segundo policía. El Ayuntamiento no puede asumir más este gasto en limpieza y seguridad teniendo en cuenta la inseguridad que nos crea. ¿Nadie a nivel supramunicipal puede ayudarnos? En el Parc de Mondragó hay agentes forestales que vigilan el parque. ¿No pueden venir? ¿Es Caló del Moro no es un lugar a proteger?

La solución está en manos supramunicipales...

El Ayuntamiento no se tiene que plantear una solución, la deben plantear las instituciones supramunicipales porque todo lo que hacemos lo hacemos porque lo queremos hacer. Todo es rústico, por lo tanto, las instituciones implicadas deberían ser Costas, Consell y Govern. Cala s’Almunia es todo rústico, el Ayuntamiento no tiene competencia urbanística. Es el Consell. Costas es el titular de la playa porque no es una playa urbana y no es municipal y después está la conselleria de Medio Ambiente. El Ayuntamiento solo tiene la obligación de regular el tráfico rodado, no puede ni regular ni prohibir el paso a pie. Debe quedar claro de una vez que las plazas que hay en Cala s’Almunia para aparcar cuando están llenas los agentes colocan una barrera que impide el acceso de más coches. También hemos puesto baños y señalizado en la calzada los aparcamientos, las líneas amarillas que prohíben aparcar y las direcciones por dónde deben circular los coches. En Cala s’Almunia los caminos son privados, por lo tanto, los vecinos tienen potestad para poner cadenas que impiden que accedan los coches. El mantenimiento es cosa suya.

¿Y las obras del aparcamiento de la entrada de Cala Llombards cuándo empezarán?

Este invierno empezarán las obras, haremos la licitación porque los trabajos ascienden a 600.000 euros. Adecuaremos el aparcamiento, se instalarán las placas solares, habrá estacionamientos para personas con movilidad reducida y cinco cargadores para vehículos eléctricos. No habrá asfalto. En total son 7.500 metros pero lucharemos para que en la parte que no está abierta, se pueda hacer lo que se hace en todos los pueblos de Mallorca que tienen los aparcamientos en rústico. Es lo que pediremos porque es el único que no tiene autorización. Tendremos un aparcamiento en condiciones y se deberá pagar para utilizarlo. No tiene sentido poner ORA y que el aparcamiento sea gratuito. La ORA también se debe licitar en Cala d’Or, s’Almunia y Cala Llombards. La ordenanza ya está aprobada, ahora está en exposición pública.