PP y Vox defienden la actuación policial en el ‘correfoc’ de Calvià vila

Un grupo de jóvenes de Calvià ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org, criticando la «desmesurada» actuación policial durante el correfoc de las fiestas de Calvià vila.

Ante estos hechos, la regidora socialista Nati Francés pidió este jueves en el pleno al gobierno municipal de PPy Vox que le facilite el informe policial de lo sucedido aquella noche, al tiempo que recordó que son unas fiestas en que «nunca» había pasado nada.

El alcalde Juan Antonio Amengual (PP) intervino para informar de que él estuvo presente aquella noche en el correfoc por las fiestas de Sant Jaume. Señaló que se produjo cierto tumulto cuando un asistente resultó quemado durante el pasacalles. Y remarcó que la Policía Local «sólo hizo su trabajo». «En ningún caso, la Policía usó las porras, sólo las utilizaron para delimitar el perímetro», argumentó.

"Personas en estado etílico", según Vox

Por su parte, la primera teniente de alcalde responsable de la Policía, Esperanza Catalá (Vox), manifestó lo siguiente sobre lo sucedido aquella noche: «La actuación policial se basó sólo en criterios profesionales para garantizar la seguridad del evento y las personas. Así consiguieron que no hubiese incidentes. La actuación fue acertada y muy complicada por el estado etílico de algunas personas que querían bloquear el ‘correfoc’. Se había generado un elevado riesgo de los participantes que se iban acumulando en callejón estrecho. Gracias a la acción policial, no se produjeron heridos ni incidentes graves. No se usaron porras, sólo para hacer línea de seguridad. Su actuación fue impecable. Ustedes, los socialistas, han tergiversado los hechos».

En el escrito que publicaron en Change.org, los jóvenes calvianers aseguraron: «Días después, reflexionamos sobre lo ocurrido y ninguno de nosotros es capaz de explicar cómo puede funcionar una mente capaz de esperar a los participantes de un acto de un programa de fiestas de pueblo con la porra en la mano».