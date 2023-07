Pollença: Ninguna institución asume la competencia para retirar el barco hundido en el Moll

El barco pesquero que se hundió en aguas del Port de Pollença el pasado 17 de junio no podrá ser retirado a corto plazo debido a las dificultades que entraña la operación y porque ninguna de las instituciones competentes en la zona portuaria se ha hecho cargo del problema aduciendo falta de medios o de competencias para aportar una solución. La primera teniente de alcalde y delegada del Port de Pollença, Joana Aina Campomar (Més), ha confirmado este miércoles que el barco no será reflotado este verano y que todavía no se sabe cómo se llevará a cabo la operación porque, entre otros motivos, «nadie asume las competencias, ni Costas ni Ports, y el Ayuntamiento llega donde llega». Salvamento Marítimo, por su parte, «puede poner las boyas y el cordón alrededor del barco», pero no puede asumir su retirada.

Relacionadas La resolución encallada