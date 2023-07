El ayuntamiento de Manacor, obligado a una aportación extra de dinero para no quedarse sin fiestas

Manacor se ha quedado sin dinero para fiestas. Cuando el Consistorio se quiso dar cuenta, la regiduría que hasta el pasado mes de mayo dirigía el concejal socialista Artur Aguiló ya había alcanzado prácticamente los 353.000 euros marcados en el presupuesto anual a falta de más de seis meses y con las fiestas de verano en ciernes.

Por eso, en estos momentos, el ayuntamiento dirigido por el alcalde Miquel Oliver (Més-Esquerra) ha tenido que echar mano de los remanentes presupuestarios municipales para poder pagar los gastos inmediatos, tapar agujeros y programar lo que queda hasta fin de año, evitando así que los vecinos se queden sin festejos en el municipio.

El pleno municipal de este mes de julio ha aprobado la ampliación presupuestaria de la partida dedicada a Fiestas.

En concreto el Ayuntamiento manacorí se ha visto obligado a incorporar un remanente que asciende a una cantidad de 300.000 euros para poder así pagar facturas atrasadas, por un valor de 217.103 euros (que son las que tienen ya la reserva de crédito hecha) y para hacer frente a las que puedan venir de las todavía no abonadas.

Sant Jaume y Porto Cristo

Y es que actualmente la partida dedicada al área en las cuentas municipales estaba hasta hace unos días en números precarios con tan solo 331,31 euros en caja, a todas luces insuficientes para hacer frente a las fiestas previstas durante este verano: Sant Jaume, Porto Cristo, Sillot o Son Macià, por ejemplo.

200 facturas

Hace unas semanas, en un pleno extraordinario celebrado antes de elecciones, el concejal de Fiestas hasta las elecciones del 28 de mayo, Artur Aguiló, tuvo que reconocer que había un gasto acumulado de 461.873 euros, repartidos en más de 200 facturas pendientes de pago por parte del Consistorio.

Aún y con esas, se prevé que el Ayuntamiento todavía tenga que gastarse 83.000 euros más en contratos de fiestas comprometidos. Una delegación que, después de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, ha pasado a manos de Mateu Marcé (Més-Esquerra), quien admite lo siguiente: «Deberemos ajustar actos ya previstos a las nuevas circunstancias y a partir de ahora fiscalizar de una forma más evidente y constante para evitar descuadres».

Según detalló el concejal Marcé, «el departamento municipal de fiestas adolece de una falta de personal que dificulta el trabajo, pero tampoco debe ser una excusa».

«Si no queremos llevar facturas extrajudiciales acumuladas de un año para otro deberemos abrir concursos cuando sean superiores a los 3.000 euros», argumentó el regidor.

Ahora, según remarcó Marcé, el objetivo prioritario es que quienes tengas esas facturas pendientes «puedan cobrar lo más rápidamente posible y se vayan pagando dentro del año en que las actividades de fiestas han sido contratadas».

De junio hacia atrás

«De junio hacia atrás todavía no sabemos qué nos llegará a costar el total, porque pueden faltar más facturas que a lo mejor se tendrán que pagar el próximo año. Cierto es que ha habido un incremento de costes después de pandemia, pero no para que la partida haya sido tan elevada», dijo el alcalde en el último pleno, en clara referencia a la gestión de Aguiló, quien no habló durante la sesión plenaria.

Quien si lo hizo fue Núria Hinojosa, portavoz del PSOE ahora en la oposición, quien anunció el voto a favor de los socialistas a la incorporación de los 300.000 euros para salvar los problemas y evitar así que muchos manacorins se queden sin festejos.

En realidad, el total de dinero incorporado por el ayuntamiento de Manacor procedente de remanentes ha ascendido a una cantidad de 588.000 euros.

La partida queda dividida de la siguiente manera: un total de 150.000 euros para pagar estudios urbanísticos y trabajos técnicos pendientes, 138.825 euros por direcciones de obra y los ya mencionados 300.000 euros.