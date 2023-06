Vecinos de Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi, han denunciado hoy la inacción de la conselleria de Medio Ambiente y de las fuerzas de seguridad, Policía Local y Guardia Civil, después de informar del fondeo simultáneo sobre praderas de posidonia de tres yates en la mencionada cala del nucleo turístico de ses Salines, donde ya había fondeadas tres embarcaciones más.

Las tres embarcaciones de recreo han llegado a la pequeña ensenada natural a la una y diez de la tarde, soltado ancla y cadena sobre posidonia y desembarcado sus ocupantes en embarcaciones auxiliares en la playa, con el objetivo de ir a comer a uno de los dos locales de restauración de primera línea, el Cassai Beach Club.

Los vecinos han llamado a la conselleria de Medio Ambiente del Govern para denunciar los hechos, pero para su sorpresa en el departamento del Govern les han remitido al al servicio de Emergencias 112. Así lo han hecho de forma inmediada. Y al comprobar que 45 minutos más tarde todavía no se había avisado todavía a los patrones de las embarcaciones para que levasen anclas y buscaran otro fondeadero, han repetido la llamada al servicio de Emergencias, recibiendo como única respuesta que ya habían avisado a la Guardia Civil y que si no acudían si no acudían no era su responsabilidad.

Cala Galiota es una pequeña playa de arena y rocas de nueve metros de ancho y treinta de largo que históricamente ha sido frecuentada solo por residentes y que nunca ha sido fondeadero de yates ni otro tipo de embarcaciones. Pero desde que han abierto locales de restauración, uno de ellos con múltiples denuncias vecinales por la música que mantiene durante todo el día, la tendencia ha cambiado. Y la oferta de ese beach club atrae a propietarios de embarcaciones que de otro modo fondearían en es Trenc, la playa de es Carbó o entre el puerto de la Colònia de Sant Jordi y la playa de es Dolç.

La conselleria de Medio Ambiente activó el pasado 15 de mayo la campaña de vigilancia sobre las praderas de posidonia para evitar los fondeos irregulares de embarcaciones. El dispositivo cuenta con solo 18 embarcaciones:seis atenderán a Mallorca, cinco a Formentera, cuatro en Ibiza y tres en Menorca