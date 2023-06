Llorenç Perelló sigue al frente del consistorio de Alaró . Perelló sigue siendo el alcalde más joven de las Islas Baleares y Andreu Homar, con tan solo veintitrés años, se convierte en el regidor màs joven.

En las elecciones del pasado 28M, Perelló consiguió el 62,6 por ciento de los votos. El PP tendrá 9 de los 13 regidores, disfrutando de una amplia mayoría absoluta. El populista estará al cargo del consistorio en su segunda legislatura consecutiva tras una mayoría histórica con nueve de los trece concejales que lo forman. Llorenç es concejal de Alaró desde 2011 y ha tenido responsabilidades de gobierno y de oposición.

Perelló ha sido, de nuevo, investido en la sala de plenos del Ayuntamiento de Alaró, acompañado de vecinos, familiares y amigos quienes le han querido arropar en esta nueva etapa. Joan Lozano, regidor de mantenimiento durante esta pasada legistalura, ha sido el elegido para entregarle la vara.

Tras la investidura, el alcalde de Alaró empezó su discurso leyendo un fragmento de Joan Rosselló i Crespí de Son Fortesa en la cual describió una parte del paisaje de la localidad seguidamente dio un recorrido por los sitios más emblemáticos y por la anterior legislatura haciendo hincapié en la dos crisis mundiales con las que tuvo que lidiar al frente del consistorio.

Por último, ha declarado que "me siento muy orgulloso de ser de nuevo alcalde de mi municipio. Hoy no ponemos un punto y seguido, ponemos una coma en el trabajo que ha llevado a cabo el equipo de gobierno que me han acompañado estos cuatro años para seguir avanzando e intentar cumplir todos los retos "