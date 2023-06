Dicen que si uno come gambas cada día acaba por aborrecerlas. Algo así me está pasando, querida, con la política municipal de Sóller, que en esta última semana se ha convertido en un esperpéntico culebrón. Hay que ver hasta dónde llega la comandera de algunos... Ya estoy asqueado antes de que la legislatura comience a rodar. Es igual que tú, que cada día dices que me invitas a comer y si no fuera porque en casa tengo algo de comida ya estaría desnutrido. Promesas y más promesas, las tuyas. Y después reivindicas herencias que a este paso nunca te llegarán. Esta semana la Part Forana parece que está algo dormida porque todo se centra en constituir ayuntamientos y gestar pactos, algunos de los cuales cuesta más engendrar que lo que tarda un bebé en nacer. Y a decir verdad, algunos de estos pactos me suenan a engendros políticos, de aquellos que antes de nacer parece que ya llevan marcada en su frente la fecha de caducidad. Es lo que puede pasar en Sóller y en otros tantos municipios donde la comandera es lo que prima.

Desfent | Ahora manda el click en la red social de turno; por Rosa Ferriol

Me encanta hacerte la pelota para ver si rasco algo de tu testamento. Pero soy muy consciente de que me costará sangre, sudor y lágrimas arrebatarte aunque solo sea el cuadro de la Virgen María que preside tu habitación. Lo sé y por eso no cesaré en mis intentos de conquistar lo que por derecho me pertenece de Villa Mora. Y sí, la comandera es lo que al fin y al cabo acaba por imponerse. No importa pactar cuestiones tan banales como un buen programa de gobierno, inversiones a corto, medio o largo plazo, porque desgraciadamente nuestros políticos se van convirtiendo en autómatas que supuran sensacionalismo al puro estido del programa de Ana Rosa. Es lo que tiene una clase política que va en clara decadencia donde priman los intereses de los mandamases por encima de la colectividad. Qué envidia me dan aquellos políticos de no hace tantas décadas que verdaderamente eran negociantes y que podían estar días para cerrar un buen acuerdo. Ahora lo que prima es el ‘click’ en la red social de turno.