Pactos postelectorales en Mallorca: La partida de ajedrez entre Més-Esquerra y PSOE en Manacor

En 1972, antes de que los principales protagonistas del panorama político manacorí hubieran nacido, el soviético Boris Spassky y el estadounidense Bobby Fisher no sólo disputaron en Reikiavik el campeonato mundial de ajedrez, sino que escenificaron uno de los episodios más ejemplificantes de lo que fue la Guerra Fría entre los bloques comunista y capitalista. Este combate de modelos sin armas es transportable a muchas historias paralelas. Las estrategias y el ajedrez son tan simbólicos que son fácilmente equiparables a la politología. La manacorina, muchas veces enrevesada, es una política peculiar y acostumbrada a pactos normalmente de balance claro hacia la izquierda o a la derecha. Ahora, pasada más de una semana de los resultados de las últimas elecciones municipales, los bloques ya están finalmente definidos, aunque para ello los movimientos hayan sido bastante desiguales.

Por un lado y con las blancas, PP y PSOE iniciaron el 'combate' a mediados de semana pasada. Una comida medio a escondidas para que no trascendiera a las respectivas direcciones de Palma y que sirvió más de terapia que para llegar a un acuerdo de gobernibilidad, destapó una apertura extraña. Pero el contacto estaba hecho y la fórmula bien entendida: abrir la puerta a un acuerdo que repartiera los años de alcaldía entre una y otra candidata donde las dos saldrían ganando. Maria Antònia Sansó podría hacer bueno los resultados del PP en toda la isla y Núria Hinojosa (PSOE) acceder a la alcaldía, su sueño recurrente.

Pero después de una jugada viene otra y todos los actos tienen sus consecuencias. Miquel Oliver (ganador de las elecciones con Més-Esquerra ya hasta ahora alcalde), consciente de la antinaturalidad del primer movimiento ' en clave nacional', se puso en contacto con Antònia Llodrà (AIPC) a finales de la semana pasada, para intentar llegar a un acuerdo de unión entre ambos partidos, mucho antes también de hacerlo con sus hasta ahora socios del PSOE, hasta ahora concentrados en otras cosas. Sería un acuerdo entre los 7 concejales de los primeros y los 2 de los segundos, o sea 9, es decir en minoría (en Manacor se necesitan al menos 11). Pero la jugada es digna de estudio.

APIC-SyS, socio imprescindible en cualquiera de los dos bloques, sólo ha dicho oficialmente que no pactará con Vox, pero por lo demás esperará unos días a definirse. Lo que no significa que las opciones estén al 50%. Para los porteños es mucho más atractiva la opción de un gobierno con la izquierda mallorquina, que les aseguraría protagonismo político de primer orden y no tener que depender de determinadas luchas de egos, que hacerlo con la peninsular.

Y esa es la jugada clave: Si Més-Esquerra logra pronto un pacto firme con AIPC, dejará en una posición muy débil las pretenciones del PSOE de Hinojosa, que evidentemente será invitado a entrar con la intención de sumar una mayoría consistente frente a la derecha, pero sin estar en disposición de pedir otra cosa que la continuidad y sin alcaldía de por medio . Por otra parte, la cúpula socialista de Palma ya ha tirado de las orejas del PSOE manacorí por haber hecho primero movimientos con el PP que con sus socios 'naturales'. Un error de estrategia que les puede salir carísimo. Entre otras cosas por que además cierto sector del Partido Popular no quiere oír hablar de pactos inestables y porque prefieren guardar las fuerzas, renovadas el 28M, para asaltar el poder dentro de cuatro años con más tranquilidad.

Oliver vs Hinojosa

La erosión en el seno del último pacto local entre Més-Esquerra y el PSOE ha sido más profunda de lo que pueda parecer. Enfrascados en varias luchas internas por distintos temas estratégicos, para Hinojosa cada vez ha resultado más incomprensible su falta de valoración dentro del entente. Ella que ha aprobado el Plan General Urbanístico y que ha llevado a cabo un lavado de cara a plazas y vías del municipio. La candidata del PSOE ya ha dicho por activa y por pasiva que esta vez quiere ser alcaldesa (pese a quedarse con los mismos cuatro concejales que hace cuatro años), que ya tiene la experiencia y el poso suficiente.

Mientras, para Oliver la cosa no está tan clara… o sí. Para el hasta ahora alcalde de Manacor, el hecho de que el PSOE todavía no haya hecho un acercamiento claro no facilita el difuminado del ambiente enrarecido, sino que lo acentúa para mal. Este martes Més-Esquerra ha emitido un comunicado en el que emplaza a AIPC a formar gobierno y después, si quiere y “como es lógico”, al PSOE. No hace falta ser muy listos para entender la contienda. Lo bueno es que el 17 de junio esta particular partida de ajedrez acabará con la Guerra Fría manacorina. Veremos con qué final.