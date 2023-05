He de admitir, querida, que monjas, sindicatos y comités de empresa no han sido nunca santos de mi devoción porque casi siempre van a lo suyo y no a lo que es común. Y a veces, se dedican a hacer política sin haberse presentado a unas elecciones. Pero he de reconocer que esta vez se han salido con la suya en Sóller, convocando huelga no sólo en campaña electoral, sino en medio de la feria. El pitote que se hubiera armado... Me llama la atención como los servicios de basuras andan revueltos en la Part Forana convocando huelgas. Saben que tienen las de ganar con un servicio tan sensible y, además, que el pagano es el erario público que no es otro que nuestros impuestos. Sólo en Sóller reclamaban una subida del 39%, algo que incluso para mí me parece desorbitado. Me gustaría ver a estos liberados sindicales hacer esta misma reivindicación en una empresa privada. Y cómo les iría. Lástima que de cada día la realidad de los que trabajan para la administración está más alejada de la de los demás. Deberían asomarse por la ventana y poner un pie en la calle. Desde Sóller con amor.

Desfent | Se repite el patrón de las huelgas

Querido, visto que ni las monjas ni los sindicatos son santo de tu devoción, estoy para meterme en un convento o hacerme sindicalista a ver si consigo sacarte de tus casillas. Hace tiempo que no tienes un cruce de cables y tanta paz y serenidad, me aburren. Dicho eso, se repite el patrón. Convocan huelga en vísperas de una fecha clave, en el caso de Sóller ha sido el Firó, a los políticos de turno (y más ahora en campaña electoral) les entra el temblor y todos se ponen a negociar para al final anunciar que han llegado a un acuerdo y se desconvoca la huelga. De manual. Y yo me pregunto ¿tan difícil es proporcionarles a los operarios de la recogida de basura de una vez por todas un salario digno? Si no tal vez sería conveniente que los que mandan, salieran alguna que otra noche a recoger basura a ver si así estos trabajadores pueden trabajar con los medios necesarios y percibir un salario digno. Tampoco piden la luna, pero tanta amenaza de huelga, ya cansa un poquito. Desde el Pla con amor.