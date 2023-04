El casal de Can Mena, una construcción emblemática situada en primera línea del Port de Pollença, ya no existe. Las máquinas han culminado la demolición, tal y como ha denunciado este jueves la coalición Junts Avançam, como «resultado de la nefasta política patrimonial» del equipo de gobierno formado por Tots per Pollença, UMP, PP y El Pi, que «en primer lugar votó en contra del catálogo durante el pasado mandato y en esta legislatura ha quitado cinco casas de primera línea (entre ellas Can Mena) y después otorga licencia de demolición».

El derribo de Can Mena estaba previsto. A lo largo del pasado mes de noviembre, la casa ubicada en el Passeig Voramar, número 43, del Moll ‘pollencí’, había sido vallada y se había colocado un cartel en el que se anunciaba la demolición a partir de una licencia concedida por el ayuntamiento de Pollença en diciembre de 2021. Junts Avançam, principal grupo de la oposición, ya recordó entonces que desde el pasado año 2008 el Consell de Mallorca insta al Ayuntamiento a incluir una serie de inmuebles como Can Mena, Can Ques o Can Tugores, entre otros, en el catálogo municipal porque son representativos de la arquitectura propia de los primeros años del turismo, por lo que merecían ser protegidos. La exclusión de esta y otras casas del catálogo patrimonial por parte del equipo de gobierno motivó que el Consell no aprobase el listado después de haber sido mutilado. Junts Avançam instó a revisar de oficio la licencia de demolición y solicitó su suspensión cautelar, pero «el Ayuntamiento no hizo caso», lamenta el grupo progresista, que añade que «la demolición de esta y otras casas supone la desfiguración de la primera línea del Moll de Pollença y la pérdida de elementos patrimoniales relevantes». Cabe recordar que la entidad conservacionista Arca también reclamó la conservación de Can Mena porque, entre otros motivos, el paseo del puerto «no puede renunciar a su valor paisajístico e histórico de principios del turismo y de las casas de veraneo». Hoy, la casa ya forma parte de la historia.