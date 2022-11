Can Mena, una casa emblemática ubicada en la primera línea del Port de Pollença, ha obtenido licencia de demolición, según ha informado este viernes el partido Junts Avançam, que denuncia además que esta edificación había sido excluida por el actual equipo de gobierno del catálogo municipal en el que se incluyó en la pasada legislatura junto a otras construcciones de valor histórico con el objetivo de garantizar su conservación.

En los últimos días, la casa ubicada en el Passeig Voramar, número 43, del Moll ‘pollencí’, ha sido vallada y se ha colocado un cartel en el que se anuncia la demolición a partir de una licencia concedida por el ayuntamiento de Pollença en diciembre de 2021.

Junts Avançam, principal grupo de la oposición, recuerda que desde el pasado año 2008 el Consell de Mallorca insta al Ayuntamiento a incluir una serie de inmuebles como Can Mena, Can Ques o Can Tugores, entre otros, en el catálogo municipal porque son representativos de la arquitectura propia de los primeros años del turismo, por lo que merecían ser protegidos.

En la pasada legislatura, el gobierno municipal liderado por Junts Avançam incluyó estas casas en el catálogo, aunque el actual equipo de gobierno presidido por Tots per Pollença decidió excluirlas, lo que «motivó que el Consell no aprobase el catálogo de patrimonio mutilado», según Junts Avançam, que denuncia que «a día de hoy este edificio corre un peligro inminente de desaparición» debido a la licencia de demolición concedida por el Ayuntamiento. Al parecer, los propietarios habían presentado alegaciones contra la inclusión de la casa en el catálogo.

Junts lamenta que la primera línea del Moll se está «desfigurando» por la pérdida de elementos patrimoniales relevantes para sustituirlos por bloques de apartamentos, por lo que reclama la suspensión de la demolición de Can Mena.

Según la ficha del catálogo, antes de su exclusión, esta edificación data de 1955 y presenta un buen estado de conservación.