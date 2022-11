El partido Junts Avançam ha remitido este lunes un escrito a la comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca para reclamar que paralice de forma cautelar el derribo de Can Mena, una casa emblemática del Port de Pollença a la que el Ayuntamiento ha otorgado licencia de demolición. El principal grupo de la oposición reclama también a Patrimonio que inste al Ayuntamiento a revocar la licencia. En este sentido, fuentes de este departamento del Consell han indicado a este diario que el caso está en proceso de «estudio» por parte de los técnicos de Patrimonio.

Tal y como publicó este diario el pasado sábado, en los últimos días han aparecido vallas metálicas alrededor de esta casa ubicada en el Passeig Voramar, número 43, del puerto de Pollença, así como un cartel que anuncia su demolición después de haber obtenido la licencia municipal para ejecutar el derribo.

La oposición municipal recuerda que Can Mena, al igual que otras edificaciones de valor patrimonial ubicadas en el Moll, formaban parte del catálogo patrimonial del Ayuntamiento que fue aprobado de forma provisional en enero de 2019, aunque posteriormente el actual equipo de gobierno retiró estas casas del listado de elementos patrimoniales a proteger. Asimismo, la comisión de Patrimonio había instado al Consistorio en los años 2008 y 2010 a incluir estas casas en el catálogo que estaba en tramitación. No obstante, a finales de 2021 la citada comisión no aprobó de forma definitiva el catálogo porque, entre otras consideraciones, el Ayuntamiento no había incluido Can Mena y otras casas emblemáticas del Moll en el listado a pesar de que son construcciones representativas de la arquitectura propia de los primeros años del turismo en el puerto 'pollencí'. Asociaciones como Arca también se han manifestado a favor de la protección de estas edificaciones.

Junts Avançam asegura que actualmente la casa de Can Mena "corre peligro inminente de desaparición si se ejecuta la licencia otorgada por el Ayuntamiento" y lamenta que el derribo de esta casa y de otras construcciones "supone la desfiguración de la primera línea del Moll de Pollença y la pérdida de elementos patrimoniales relevantes".