Més per Sineu reclama al equipo de gobierno popular que compatibilice la accesibilidad del vial con la conservación de los almeces (‘lledoners’ en catalán) característicos de esta ronda de circunvalación en la que el Ayuntamiento ejecuta una ampliación de las aceras, un proyecto por el que ya se han eliminado numerosas moreras y que también amenaza a los almeces, si bien el Ayuntamiento asegura que se salvarán todos los posibles.

La formación ecosoberanista ha solicitado una copia del informe paisajístico elaborado por el Consistorio para saber si el proyecto también afectará a los almeces del vial y señala que este informe «debería haberse hecho durante la redacción del proyecto y no durante su ejecución». Més dice que una entidad autorizada como la Associació Balear de l'Arbre "afirma que los almeces no pueden trasplantarse porque no tienen ninguna seguridad de supervivencia", por lo que "el equipo de gobierno hará astillas de árboles que están sanos" y los sustituirá por otros que "no tendrán el volumen, la frondosidad ni el impacto ambiental de los actuales".

El partido propone la compra de «una pequeña porción de terrenos rústicos» para ampliar la acera del vial sin tener que eliminar los árboles, muchos de los cuales han aparecido con pegatinas de SOS a raíz de una iniciativa popular para salvarlos que también incluye una recogida de firmas.

En este sentido, Més añade que estos árboles "dan mucha sombra en verano y contribuyen a disminuir la contaminación ambiental y climática generada por el hombre, además de proteger el suelo y ser esenciales para conseguir un desarrollo sostenible". "El vial sur es la imagen singular de Sineu porque es la fachada protegida y está conformada por la silueta del pueblo, los terrenos rústicos y los árboles", concluye la formación.