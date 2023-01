El senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, lamenta este viernes a través de las redes sociales la «vejación» a la regidora de su partido en el ayuntamiento de Andratx, Grace Bolaños, «por mujer y catalanoparlante». El senador ha compartido un mensaje en el que asegura que «a Bolaños la han vejado por mujer, de origen colombiano y catalanoparlante. La respuesta debe ser contundente».

El incidente ocurrió durante una sesión plenaria en la que el regidor de Ciudadanos en Andratx, Ángel Hoyos, interpeló en catalán a Bolaños por una «redacción bastante defectuosa» y le pidió que la hiciera en castellano «si se expresa mejor», ironizando con no saber si su partido lo permitiría. Ante el tumulto generado entre las filas de Més por esta afirmación de Hoyos, este regidor repitió, en esta ocasión en lengua castellana, que «les he dicho que si no lo entiende usted en mallorquín, se lo digo en castellano: no se entiende la reacción, si usted la entiende, explíquemela, que yo no la entiendo».

La alcaldesa Estefanía Gonzalvo (PP) interviene finalmente para instar a la regidora Bolaños a «hacer la pregunta como le dé la gana», a lo que Hoyos replica que «si se expresa mejor en castellano que lo aclare». La alcaldesa concluye que «da igual cómo se exprese».

La directora insular de Igualdad y Diversidad, Rosa Cursach (Més), también critica este incidente en Twitter: «Por la dignidad de las mujeres que están en política, basta de violencia racista y machista».