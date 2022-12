El arquitecto Rafael Moneo idea para el Pont den Calet de Son Servera una puerta de entrada inspirada en la Església Nova

Son Servera lleva desde septiembre sin uno de sus iconos más emblemáticos: el Pont den Calet que tuvo que desmontarse como consecuencia de un choque de un vehículo que causó daños estructurales. El puente era la puerta de entrada y salida de Son Servera. Precisamente con esta idea, ayer el prestigioso arquitecto, Rafael Moneo, muy ligado al municipio, presentó a la ciudadanía en el Teatre La Unió su innovador proyecto para el Pont den Calet, que ha donado al Ayuntamiento. Con la idea de que Son Servera tenga una «puerta de entrada» que le identifique, Moneo ha ideado un arco parabólico inacabado para el Pont den Calet inspirado en la Església Nova, el «monumento más característico de Son Servera».

La idea de Moneo no contempla el arco del puente porque «es ridículo cuando el tráfico nos pide que ensanchemos la vía» [la calzada se debe ampliar un metro y medio]. Tal y como explicó ante un centenar de vecinos, su idea es «no hacer nada arriba para transformar el puente en una puerta de entrada que sirva de señal, de recordatorio de que hay el pueblo de Son Servera». «La llamada de atención que tiene la puerta pone en máximo valor los dos arcos laterales», defendió Moneo. Realmente, la obra es relativamente escasa, se deberían rehacer las dos jambas, dijo. «El arco parabólico queda ininterrumpido», explicó. «El arco inacabado mantiene la integridad de los dos tramos horizontales del acueducto y asume esta condición de puerta de entrada», defendió el primer arquitecto español en conquistar el Premio Pritzker. Concretó que dicho arco parabólico inacabado procede de la Església Nova. «Realmente el remate de las dos jambas del arco proceden de la figura y del trazado que tienen los arcos inacabados de la Església Nova», razonó Moneo que dejó claro que este proyecto no se puede interpretar como «un gesto personal» porque lo que ha hecho es «traer a esta puerta de entrada una figura que procede directamente del monumento más característico de Son Servera como es la Església Nova inacabada».

Admitió ante la audiencia que siempre que pasaba por el Pont den Calet pensaba que podría haberse hecho mejor, por ello, tras el accidente, pensó que era una buena ocasión para aportar una propuesta que incorporase «un valor simbólico para Son Servera». Así, argumentó, ideó que tendría sentido «convertir el puente ya no en un arco , sino en una referencia a la Església Nova». De ahí que el proyecto sea una alegoría al inacabado monumento.

El arquitecto ha donado su proyecto a Son Servera pero en todo momento aseguró que «no es un regalo». «Es una idea que si se lleva a cabo será mi mayor satisfacción. Es un regalo que el pueblo me hará a mí si sale adelante». Agradeció al Ayuntamiento la oportunidad de poder compartir su proyecto con los vecinos antes de tomar una decisión. Sería un gusto que se repusiera el Pont den Calet con mi idea», confesó Rafael Moneo que no dudó en pedir a las autoridades en que no se demoren en discutirlo varios meses y lo reconstruyan «ya».

Votación

La alcaldesa Natalia Troya admitió que tienen prisa para arreglarlo, por ello, agradeció al arquitecto de renombre mundial que asistiera a la asamblea para presentar su proyecto y poder escuchar la opinión de los vecinos. La primera edil avanzó que en enero se celebrará la consulta popular para votar entre el proyecto de Rafael Moneo o recuperar lo más fielmente la imagen del antiguo Pont den Calet. «Es la gente que debe elegir si lo quiere como antes o dar un paso adelante apostando por el de Rafael Moneo», admitió la alcaldesa que calculó que en enero estará montada la plataforma para que toda la gente censada en el pueblo pueda votar. «Cada DNI será un voto, por ello, debemos trabajar para tener una muestra representativa. Es la tarea que ahora estamos haciendo. Además también debemos montar oficinas para que la gente también pueda votar de manera presencial», especificó Troya que aseguró que habrá una semana para votar para poder alcanzar el mayor número de votos posibles.

Es verdad que el Pont den Calet es un bien patrimonial muy querido por los vecinos. Así algunos presentes en La Unió vieron la propuesta de Moneo como una «solución extraordinaria» y «elegante» mientras que otros se resistían a perder la emblemática imagen del viejo acueducto. Así, será el pueblo quien decida el futuro del Pont den Calet en la consulta popular.

El Pont den Calet data de principios del siglo XIX cuando se independizó del pueblo de Artà (1820). El puente era parte del acueducto por donde circulaba el suministro de agua potable, proveniente de sa Font den llisa, que abastecía al centro poblacional primitivo. Desde siempre ha sido un emblema identificativo para la población.