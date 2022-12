Mossèn Antoni M. Alcover i Santanyí. Per la pàtria i per la llengua es el libro que han presentado Sebastià A. Adrover y Tomàs Vibot, una publicación editada por El Gall Editor que se convierte en una auténtica guía de viaje por la «geografía alcoveriana» de Santanyí. Así, los dos autores han aunado esfuerzos para crear estos itinerarios ya que es Llombards o Santanyí son espacios donde Alcover dejó una de las huellas más ricas de toda la isla. Y es que fueron muchos los colaboradores santanyiners en el proyecto alcoverià, especialmente en la Obra del Diccionari. De todos ellos, destacó el llombarder mossèn Miquel Clar i Vila, que se convirtió en el «corresponsal único y oficial de estas tierras». Es verdad que Santanyí destacó a nivel lingüístico pero no aportó nada significativo en cuanto a rondalles.

Adrover detalla que para elaborar este trabajo se ha recurrido a «fuentes primarias» como el Diccionari Català-Valencià-Balear, el Bolletí de la Llengua Catalana y el dietario de mossèn Alcover cuando ocupó la vicaría general pero sobre todo se ha hecho uso del epistolario entre mossèn Clar y mossèn Alcover editado en 2005 y el monográfico dedicado al presbítero llombarder en 2014. «Las cartas entre estos dos personajes permiten contemplar el esfuerzo que dedicaron a la cimentación y desarrollo de uno de los diccionarios más importantes de toda la lingüística románica», aseguran los autores. Es más, Adrover reconoce que este libro quiere ser «un reconocimiento a toda la gente que ayudó a codificar la lengua catalana con el diccionario de Alcover». Siguiendo la dinámica de las rutas Mallorca, terra de llecor, el libro se articula a través de la geografía. Así, está concebido como un conjunto de itinerarios que profundizan sobre los colaboradores de la Obra del Diccionari o participantes en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana o los lugares como el órgano de la parroquia, la capilla de Son Vidal o el convento de monjas de Calonge. A través de sus 170 páginas, el lector encuentra una «geografía alcoveriana por Santanyí». Es decir, detalla Vibot, «donde pasó o donde sus colaboradores pusieron palabras y conocimientos para confeccionar el diccionario. Hemos enfocado el libro desde un punto de vista de la geografía, como un itinerario para descubrir este patrimonio. No solo se limita a una casa, una iglesia o un llogueret sino que también se da a conocer por qué este espacio tiene un protagonismo en el diccionario». «Es una guía de viajes por las casas de los colaboradores, la arquitectura de edificios importantes o los llogarets», resume Adrover, que especifica que el libro está articulado como una guía de viajes con itinerarios sobre la Obra del Diccionari pero también sobre la vida de mossèn Alcover. «Es un libro de fácil lectura», remarca su autor, que explica que lo ideal es hacer el itinerario guía en mano para leer in situ cada reseña correspondiente al lugar visitado. Conformado en itinerarios, Adrover explica que un primer bloque de rutas se centra en es Llombards, que es «el epicentro donde surge todo con la casa de mossèn Clar, el antiguo oratorio y la possessió del Rafal dels Porcs. Un itinerario más extenso es el de Santanyí con una ruta por todas las casas de los colaboradores como Llorenç Bonet de Can Ferrereta (que ahora es un hotel) o Marc Vidal, otro «colaborador de peso». Otros itinerarios abarcan la «part forana de Santanyí» como el llogueret de Son Vidal, Calonge, s’Alqueria Blanca, ses Salines o Cala Figuera.