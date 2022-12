Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha vuelto a anunciar este martes la supresión de diversos trayectos de tren entre Palma e Inca y entre la estación intermodal y la UIB. En esta ocasión, la empresa ferroviaria justifica la anulación de los servicios por "razones operativas". En concreto, los trayectos que no se llevarán a cabo son los que salen de Palma en dirección a Inca a las 7 y las 13,40 horas; las frecuencias de las 7,38 y las 14,18 horas entre Inca y Palma; los trenes de las 14,55 y las 17,15 entre la estación intermodal y la Universitat de les Illes Balears; y los que van de la UIB a Palma a las 15,15 y las 17,35 horas.

Per raons operatives, ens veiem obligats a suprimir avui els serveis Palma-Inca de les 07.00 i 13.40 hores, Inca-Palma de les 07.38 i 14.18 hores, Intermodal-UIB de les 14.55 i 17.15 hores i UIB-Intermodal de les 15.15 i 17.35 hores. Disculpin les molèsties ocasionades. pic.twitter.com/VjOrR8getS — SFM (@sferroviarism) 13 de diciembre de 2022

A diferencia del lunes, cuando se suspendieron cuatro trayectos entre Palma e Inca en las consideradas horas punta, este martes las supresiones de servicios afectan solo a dos horarios matinales, mientras que el resto son a mediodía o por la tarde, en el caso de las conexiones con la UIB. Fuentes del comité de empresa aseguraron que las anulaciones de estos servicios estaban relacionadas con los problemas de falta de personal de la empresa ferroviaria.

Diversos usuarios han reaccionado al anuncio publicado en las redes sociales por parte de SFM con críticas al funcionamiento del servicio ferroviario. "Alguna cosa falla aquí y los principales afectados son los usuarios; la gratuidad del servicio no es excusa", apunta un usuario. Otro califica de "desastre" esta nueva cancelación de trayectos programados y un tercero afirma que el servicio es un "desastre". "¿Por qué no explicáis la verdad", cuestiona otro viajero, que añade que "valdría más decir que como no queréis pagar horas extras a los trabajadores ni queréis contratar a otros nuevos, no podéis hacer el servicio; alguien tendría que hacérselo mirar y dimitir de su cargo".