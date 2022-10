La teniente de alcalde de Comercio, Mercados, Ferias de Llucmajor, Noemí Getino, ha sido expulsada de Ciudadanos por no romper el pacto de gobierno de centro-derecha que gobierna en el municipio. Cs había emplazado por carta a Getino a «dar por amortizado» el acuerdo con el PP por la presencia en el gobierno municipal de Ginés Sáez, que abandonó la formación naranja hace meses por discrepancias políticas y que hace poco anunció que se afiliaría al Partido Popular. Este escenario político, según la dirección de Ciudadanos, contraviene su código ético.

Getino empleó un tono muy contundente para referirse a su ya expartido. «Hace tiempo que mi partido en Balears dirigido por la señora Patricia Guasp se mueve buscando el titular y la foto. Desconocen la responsabilidad de gobierno y el compromiso. Los acuerdos los rompe quien puede, no quien quiere. Y hoy confirmo, fuerte, segura y convencida, que no, no voy a romper el acuerdo de gobierno en Llucmajor”, argumentó la teniente de alcalde.

Getino sostuvo que cesar en sus funciones y dejar el gobierno actual en minoría «sólo causaría una ralentización en la gestión de gobierno que no se justifica por las razones de interés partidista y electoralista de Ciudadanos Baleares". "Los intereses de partido no están por delante de los intereses de los ciudadanos», manifestó la regidora, quien aseguró contar con el apoyo del alcalde de Llucmajor, Éric Jareño (PP).

En un comunicado difundido en la tarde del pasado jueves, Ciudadanos dio por roto el acuerdo de gobierno con el PP «tras su negativa a expulsar del gobierno al regidor tránsfuga Ginés Sáez». «El transfuguismo supone un acto de deslealtad, no sólo para con el partido, sino fundamentalmente con los electores», argumentó la formación naranja.