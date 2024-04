Palma rompe con la empresa que redactaba el Plan General: "Su nivel de incompetencia es intolerable"

El Ayuntamiento de Palma ha rescindido unilateralmente el contrato con Territorio y Ciudad, la empresa encargada de redactar el Plan General de Palma, por "incumplir los plazos de manera sistemática y entregar una documentación que no cumple con los requisitos mínimos exigibles", ha justificado el regidor de Urbanismo del Consistorio, Óscar Fidalgo. Ese trabajo recaerá en los técnicos y funcionarios de este departamento, que se verán obligados a "un sobreesfuerzo" para redactar y aprobar el Plan de Ordenación Detallada (POD) que decayó en noviembre.

"Sus incumplimientos han sido reiterados y constantes. No podemos tolerar más este retraso, los ciudadanos de Palma no se lo merecen. Procedemos a la resolución del contrato y van a ser los propios servicios de la Gerencia de Urbanismo los que van a llevar a cabo este trabajo", ha valorado Fidalgo.

"Territorio y Ciudad ha entregado documentación que los técnicos municipales consideran deficiente e incompleta, por lo que no puede ser incluida en un borrador para ser sometida a exposición pública. Ya no podemos dilatar más esta situación, tenemos que resolver un problema notorio. Porque además de incumplir los plazos de manera sistemática, esta empresa ha entregado una documentación que no cumple con los requisitos mínimos. Su nivel de incompetencia es intolerable y no podemos dilatar más este problema", ha añadido Fidalgo.

El POD, que desarrolla la parte estructural del Plan General ya aprobada, decayó en noviembre al no cumplirse los plazos para su aprobación. Entre otras cosas, el documento regula la altura de los edificios de Palma, incluye más de trescientos inmuebles para su catalogación, limita la apertura de bares y restaurantes, regula la expropiación de solares o inmuebles para construir equipamientos deportivos o restringe la apertura de nuevos hoteles.

Sin embargo, su aprobación no tiene fecha. Será el personal del Ayuntamiento, liderado por el gerente de Urbanismo, Bartolomé Abad, el que redacte un borrador para someter a exposición pública después de resolver las más de 500 alegaciones que recibió. "Tenemos personal muy competente dispuesto a trabajar de manera intensa. Han sido consultados y están de acuerdo en llevar a cabo este sobreesfuerzo. En este sentido, están dispuestos a 'sobretrabajar' de manera intensa para solucionar los problemas de Urbanismo", ha destacado el regidor.

"La contestación social al Plan General de Palma es la mayor de la historia. Tenemos 42 procedimientos contencioso-administrativos puestos contra su aprobación por parte del anterior equipo municipal", ha señalado Fidalgo en referencia a la parte estructural. "El PP ya avisó de manera reiterada de que habría un caos, pero lo sacaron adelante con el único objetivo de tener un trofeo que mostrar", ha añadido.

Nueva web de Urbanismo

Por otro lado, el regidor ha destacado que la futura web de Urbanismo se encuentra muy avanzada. "En estos momentos se está procediendo a ejecutar lo que se denomina usabilidad web, que permitirá a los ciudadanos ser más ágiles a la hora de buscar información", ha indicado.

Esta usabilidad tiene como objeto obtener datos reales sobre la experiencia de los usuarios, detectar de inmediato los defectos de diseño y las posibles soluciones en flujos vitales para obtener toda la información que los ciudadanos necesitan. "Lo que se pretende es que el usuario pueda realizar todas las actuaciones informativas urbanísticas que desee por sí solo", ha resumido Fidalgo.