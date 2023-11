La Gerencia de Urbanismo ha modificado varios artículos del Plan General de Palma, cuya parte estructural fue aprobada definitivamente en abril del 2023, al considerarlos "incoherentes y que no se ajustan a la realidad urbanística actual". El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha justificado estos cambios "para proteger el suelo urbano, rústico y en las Áreas Residenciales Estratégicas (ARES).

En junio, recién aterrizado el nuevo equipo municipal, Urbanismo solicitó informes a todos los departamentos de la Gerencia y a la Oficina del Plan General para conocer el estado y la tramitación de este documento. El departamento que dirige Fidalgo constató entonces una serie de "irregularidades". Por ejemplo, "no se había solicitado informe sobre la documentación de la aprobación definitiva del Plan General", ha indicado el regidor.

Del mismo modo, se observó que el documento "contiene una serie de normas que, al no haberse aprobado conjuntamente con el Plan de Ordenación Detallada (POD), crean una situación de inseguridad jurídica". En este sentido, Fidalgo se ha referido a "irregularidades en suelo rústico, urbano y en la normativa de los edificios inadecuados [los que se edificaron con una normativa diferente a la que está en vigor]".

En cuanto al suelo rústico, "se han detectado numerosas parcelas que, al decaer el Plan General de 2023, pasarían de ser no edificables a ser susceptibles de edificar".

Asimismo, Fidalgo ha advertido de que las parcelas en rústico que no disponen de vivienda unifamiliar y no son edificables por no llegar a la parcela mínima edificable según el PGOU del 98, después de esta derogación, "podrían pasar a ser edificables a causa de la baja sustancial del requisito de parcela mínima edificable". "Llama la atención que el cambio de requisito de parcelación mínima edificable podría habilitar para la construcción de piscinas, así como la legalización de piscinas existentes construidas sin título habilitante", ha añadido el regidor.

En lo referente al suelo urbano, el Plan General de 2023 "no regula los denominados edificios inadecuados, por lo que quedan regulados a través del PGOU de 1998".

Finalmente, en cuanto a las ARES, también deben ser reguladas, por lo que se vuelven a aplicar los articulados del Plan General de 1998. Son ARES Santa Catalina, Son Busquets-Baluart, Son Ametler, Nou Llevant, La Soledat, Son Banya, Cala Estancia, Aeropuerto, Puerto, General Riera, Cotlliure, Felipe II, Alfonso X el Sabio, Montevideo, Manacor y Caracas.

En suma, Urbanismo deroga todos los artículos del título preliminar, algunos que hacen referencia al régimen de los edificios existentes y artículos sobre las normas de edificación en suelo urbano, en rústico y en las ARES hasta la entrada en vigor de un nuevo POD.

Pendientes del informe de Medio Ambiente

Este proyecto de modificación ha sido remitido a la Comisión Balear de Medio Ambiente para que emita un informe, por lo que los cambios definitivos no se aprobarán hasta que no exista pronunciamiento en un sentido o en otro.

Fidalgo ha indicado que, pese a que el Plan General fue aprobado en abril, "hay que subsanar las deficiencias detectadas, volver a pasar por exposición pública y sus preceptivas alegaciones, lo que retrasará su aprobación definitiva".

El regidor ha criticado que el Plan General aprobado en abril "presente más de 400 alegaciones en 90 páginas, de las que unas 80 son del propio Ayuntamiento". Asimismo, ha expresado su sorpresa porque la Gerencia "no tenga a día de hoy el texto refundido de esta normativa".

Fidalgo también ha señalado que Urbanismo "no ha recibido todavía el documento revisado y aprobado del POD, lo que ha generado que todo el proceso de su aprobación se retrase, con las funestas consecuencias que ello conlleva".