El alcalde de Palma niega que se utilizara a El Charly para conseguir votos de Son Banya para el PP

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha negado esta mañana que la relación política que tuvo alguno de sus colaboradores con El Charly, el presunto narcotraficante, estuviera relacionado con el intento de su partido de conquistar los votos de los residentes del poblado de Son Banya. “Basta ver los resultados electorales”, señaló el primer edil, que se refería a que el partido político más votado en el poblado en las últimas elecciones municipales no fue el PP, sino que fue Vox.

Martínez no tuvo ningún problema para dar explicaciones ante las noticias aparecidas el fin de semana y que se refieren al contenido del atestado policial sobre las relaciones de El Charly y una serie de personajes políticos. La Guardia Civil habría intervenido las conservaciones telefónicas que mantenía el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Balears y en una de ellas, que tuvo con el que fuera concejal del PP en Cort y actual coordinador del distrito de Llevant, José Luis Haro, se habla de un “asunto problablemente ilícito”, según apuntan los investigadores. En esta conversación, realizada pocas semanas antes de las elecciones municipales, Haro señala su temor a “que todo salga a la luz”, aunque no se detalla a lo que se está refiriendo.

Precisamente, ante la falta de una prueba sólida que sostenga esta acusación contra el alto cargo del PP en Cort, el alcalde ha sostenido hoy que “no hago declaraciones de opiniones”, refiriéndose al contenido del atestado policial, que no realiza ninguna acusación concreta. “A mí me gustaría saber cuál es la noticia y después hacer declaraciones”, señaló el alcalde.

Martínez, en cualquier caso, señaló que Charly representaba un colectivo de vecinos y por ello se justifica la relación política que se pudiera haber mantenido con el presunto traficante. “Todos los partidos políticos tienen relación con todos los colectivos y con las asociaciones. En este caso la FAGIB (Federación de Asociaciones Gitanas de Balears) tenía como presidente a esta persona”.

En cualquier caso, el alcalde de Palma afirmó que si aparece alguna actuación irregular de alguna persona de su entorno sobre este caso de narcotráfico, “seré implacable”, aunque Martínez dejó claro que de momento el atestado policial no realiza ningún tipo de imputación. Y recordó que él, a nivel personal, no tenía ningún tipo de relación con el supuesto traficante de drogas