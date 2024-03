Los lienzos de la muralla renacentista de Palma estarán restaurados en 2025

Las obras de restauración y conservación de la muralla renacentista de Palma estarán listas, si todo sale según lo previsto, en septiembre de 2025. Estos trabajos, adjudicados a la empresa Refoart, comenzaron en el año 2021 y tienen dos objetivos: por un lado, reparar las partes más deterioradas de la histórica piedra, y por otro, limpiarla de malas hierbas, vegetación y sobre todo grafitis.

Así lo explica a este diario el director de la obra, Toni Sbert, que insiste en que si bien las obras de restauración en los lienzos del monumento finalizarán el año que viene, las tareas de limpieza nunca terminan: «Pasarán unos años hasta que el deterioro de la muralla vuelva a requerir una obra para restaurarla, pero el mantenimiento tiene que ser constante», destaca.

La primera actuación que se llevó a cabo para limpiar la muralla fue eliminar «elementos impropios», comenta Sbert: «Cableado, hierro, alambrado u otros materiales que responden a instalaciones que ya no tienen sentido», detalla. Una vez eliminados, los operarios se centraron en borrar las pintadas vandálicas: «Esta es la parte más importante de la limpieza, porque la muralla estaba muy castigada. No terminamos nunca, porque los eliminamos y al día siguiente pueden volver a aparecer. El Ayuntamiento no puede dejarlo de lado», reivindica.

Otro trabajo muy importante respecto a la limpieza es la eliminación de vegetación y malas hierbas. Entre la piedra aparecen plantas como las tapereres o las higueras, especialmente en el nivel superior de la muralla, y puede que vuelvan a nacer una vez eliminadas si las raíces están muy profundas entre las juntas: «Forma parte del mantenimiento que nunca acaba», asegura Sbert. Las plantas, además, provocan problemas en la piedra y tienen fuerza para levantar la parte superior del muro, advierte el director.

En cuanto a las obras de restauración, uno de los trabajos más importantes tiene que ver con el marés: el material del que está hecho la muralla es poco resistente y se meteoriza frente a la lluvia, viento o polvo: «Por eso en la muralla hay piezas que van desapareciendo o que están muy deterioradas, es un efecto de la naturaleza», aclara Sbert. En este sentido, los operarios tratan de arreglar las piezas deterioradas o directamente reconstruir las que faltan con materiales compatibles. En la zona de el Baluard, por ejemplo, hay varias piezas importantes que han sido sustituidas.

El departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca vigila de cerca estos trabajos: «Es una obra muy controlada en ese sentido», asegura Sbert. En cuanto a la restauración de la muralla, otra tarea muy importante es la reposición de las juntas: «Es un problema a largo plazo, ya que a través de las juntas que faltan se filtra el agua y los materiales se deterioran más rápido», apunta Sbert.

La muralla se divide en 19 tramos agrupados en cuatro sectores, y por cada sector hay un proyecto elaborado en función de las características de cada tramo, como el tipo de material o los elementos específicos, tales como las garitas o los asientos que están incorporados al muro, que son «un blanco continuo de los grafitis» y por eso necesitan una atención muy especial. En muchos de estos tramos, apunta el director, las actuaciones ya se notan y la muralla luce un muy buen aspecto, mientras que en otros, como los correspondientes a los pies de la Catedral, que todavía están por empezar.

«Al mirar la muralla desde algunos puntos de la autopista ya se puede ver la mejora, pero es importante esforzarse para mantener ese estado y no dejar que vuelva a deteriorarse», concluye el director.