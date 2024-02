Nou Llevant clama contra la suciedad y el vandalismo de los parques Krekovic y Wifi

«Es la barriada con más superficie de zona verde hay, pero no se les hace un mantenimiento adecuado». Habla Teresa Matos, presidenta de la asociación de vecinos de Nou Llevant. En el esta parte de Palma brotan los edificios de nueva construcción mientras languidecen los parques Krekovic y el Wifi.

Las quejas de los vecinos apuntan a tres ámbitos: falta de mantenimiento, vandalismo e inseguridad. «En esta fuente no hay agua desde hace diez años. Nos dijeron que la bomba se rompió y desde entonces por aquí no pasa una gota», lamenta Pere Serra, vicepresidente de la asociación de vecinos de Nou Llevant.

El PSOE presentará en el próximo pleno una proposición en la que reclama al equipo de gobierno la remodelación integral del parque Krekovic. Los socialistas de Palma recordaron el viernes que en la anterior legislatura se realizó una reforma integral del cercano parque Wifi, y ahora reclaman la «necesaria inversión» en el Krekovic.

Matos y Serra recorren esta zona verde mientras señalan el bar, inoperativo desde hace años y en la actualidad hogar ocasional de okupas. «Van y vienen, pero por las noches suelen dormir cuatro o cinco personas», indica Matos.

El Ayuntamiento de Palma planea convocar concursos públicos para reactivar los bares y quioscos de parques como el Krekovic. Sin embargo, el área de Infraestructuras deberá hacer un importante inversión para adecentarlo después de años de abandono. Buena parte de las baldosas que rodean al quiosco están levantadas, y algunos parterres cercanos presentan daños importantes.

Serra lamenta asimismo lo incómodo que resulta transitar por algunos senderos debido a que las baldosas originales fueron retiradas en algún momento y no han vuelto a ser repuestas.

El vecino parque Wifi también está bajo la lupa de los vecinos. «Denunciamos que no hay una presencia policial disuasoria y reclamamos que se incremente esa presencia y que sea efectiva. Es decir, que se traduzca en denuncias por consumo de drogas frente a menores, por consumo de bebidas alcohólicas y se proceda a su incautación, y que se impida a grupos de jóvenes que acampen en las casitas del parque infantil, imposibilitando a los niños que entren a jugar», destaca José Manuel Alcantud, representante de un movimiento vecinal que reclama dignificar esta zona verde inaugurada en 2022.

Un coladero

Este residente lamenta que, después del «esfuerzo» que costó conseguir vallar todo el recinto, los vándalos han abierto agujeros en varias partes del vallado para colarse por las noches, cuando el par que cierra.

Alcantud lamenta que día de hoy, «con un cambio de gobierno del PP, siguen existiendo graves problemas en la barriada y el nuevo alcalde no ha solucionado mucho hasta la fecha, bien porque no le informan de las quejas vecinales al 010, bien porque los responsables no están haciendo bien su trabajo».