El Ayuntamiento de Palma apuesta por eliminar el carril bici de Blanquerna y descarta uno en Avenidas

La red de carril bici de Palma sufrirá cambios esta legislatura. Sumará metros hasta alcanzar los polígonos de Son Castelló y Can Valero, y saldrá de las aceras en la medida de lo posible. El área de Movilidad que dirige Toni Deudero tiene en el punto de mira el tramo que discurre por la calle Blanquerna y descarta recuperar el carril que cruzaba la plaza España, suprimido definitivamente a causa de las obras de reforma. Descartado un recorrido por Avenidas, será una empresa especializada la que sugerirá alternativas.

Movilidad está redactando las bases para la contratación mediante un concurso público de una empresa que realizará un trabajo de campo en toda la red de carril bici, identificará en qué puntos bicicletas y patinetes suponen un riesgo para la seguridad de los peatones y propondrá trazados más seguros. Esta auditoría cuenta con un presupuesto de 65.000 euros. Deudero prevé que los técnicos trabajarán sobre el terreno entre febrero y marzo y presentarán sus conclusiones a finales de año.

«El carril bici de Blanquerna no nos gusta nada. Estaremos muy pendientes de las alternativas que propondrá la auditoría, para este carril y para otros que van por encima de las aceras o en zonas peatonales», explica Deudero. «A día de hoy lo que puedo asegurar es que no habrá un carril bici en Avenidas y que el de la plaza España no se reabrirá cuando terminen las obras», añade.

La idea de Cort es segregar todos los carriles para separarlos físicamente de aceras y espacios peatonales. Un primer paso, apunta Deudero, es el carril bici de Camí dels Reis, que ha salido de la acera para discurrir por la calzada. En breve se abrirá a la circulación de bicis y patinetes delimitado con balizas y líneas reflectantes.

Bajarse de la bici

En todo caso, llevar este plan a la práctica a gran escala será problemático porque segregar un carril bici de la acera implica trasladarlo a la calzada y quitar espacio y líneas de aparcamiento a los coches. Cort espera que la auditoría plantee soluciones, aunque en algunos casos como en la plaza España la alternativa podría ser bajarse de la bici o el patinete y continuar a pie hasta salir de este espacio peatonal. Máxime teniendo en cuenta que no habrá un recorrido por Avenidas.

Movilidad proyecta una red lineal transversal de los carriles bici para conectar los diferentes barrios y polígonos industriales de Palma. Ese crecimiento irá en paralelo a una expansión del servicio de bicicleta pública Bicipalma.

De este modo, próximamente la red de carril bici se ampliará en dos puntos para conectar la periferia industrial de la ciudad. Por un lado, se habilitará un nuevo tramo entre la rotonda que da acceso a la carretera de Establiments y la rotonda de la gasolinera de Repsol en Can Valero.

Por otro lado, se inaugurará un nuevo carril que unirá la rotonda de Son Espases con el polígono de Son Castelló a la altura de la ITV.

Por ahora el departamento de Movilidad no se plantea limitar la presencia de patinetes en un contexto en el que han aumentado los atropellos a peatones por parte de conductores de estos vehículos.