El antiguo director general de Energía y Cambio Climático del Govern, Pep Malagrava, es uno de los responsables de dar luz verde en la antigua legislatura a la decena de proyectos de parques solares que rechazan los vecinos. «Entiendo que no guste a todos», comenta en palabras a este diario: «Pero son necesarios en la ciudad. Hace falta autoconsumo particular y colectivo, como en polígonos u hoteles, pero también hacen falta las plantas fotovoltaicas porque con los tejados no basta», explica.

