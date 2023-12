La regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha señalado este miércoles en una tertulia organizada por la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), que mantener abierto el Bar Alaska es un agravio comparativo. "No se puede pedir una normativa a alguien que quiere abrir un negocio" y tener el tradicional quiosco "incumpliéndola al completo", ha argumentado.

Ha recordado que el establecimiento tiene la concesión caducada desde el año 2008 y lo ha calificado de "problema enquistado". En este sentido, ha apuntado que el Ayuntamiento cogerá el trstigo de la prevista remodelación de la plaça del Mercat -planteada en la anterior legislatura- y que cuando se lleve esta reforma a cabo será cuando se plantearán "qué hacer con él". Además, ha aprovechado para criticar la forma de actuar del anterior Consistorio, "que fue puerta por puerta pidiendo las llaves en los locales de las galerías de la plaza Major porque la concesión había caducado y a doscientos metros tenía el Alaska abierto".

La tertulia organizada este miércoles por ARCA se centraba en el futuro de los quioscos de Palma, entendiendo por estos, además del Bar Alaska, los puestos de prensa, flores, parques y casetas de la Costa del Teatre. Sobre estos últimos, Celeste especificó que tanto su remodelación, como la de los puestos de flores, se llevará a cabo en el marco de la reforma de la plaza Mayor, «uno de los proyectos más importantes que hará el Ayuntamiento».

«Cuando entré en el Consistorio me encontré con que las concesiones de todos los quioscos de Palma estaban caducadas», resumió la regidora. Esta situación, sumada «al momento crítico en el que nos encontramos» -dijo- debido a la pandemia y a la importante inflación actual, le llevó a «dar prioridad a este problema», y lo hizo empezando por los puestos de flores de las Ramblas. Tanto es así que aseguró que máximo a principios del año que viene los comerciantes ya podrán contar las concesiones. Explicó que no se hará ninguna reforma en ellos por el momento, «los seguiréis viendo igual que ahora», ya que se ha tomado la decisión de realizar su mejora en el marco de la reforma de la plaza Major y sus accesos. Será entonces cuando se tiene previsto, puntualizó, «ponerlas todas armónicas y bonitas», aunque admitió que todavía no se sabe «cómo serán las casetas ni cuándo se hará la remodelación».

Quioscos de prensa

Sobre los quioscos de prensa, que desde hace años arrastran la problemática de «no ser rentables», expresó Celeste, aseguró que se está estudiando una solución, que seguramente irá encaminada a ofrecer diferentes productos o servicios, aunque resaltó que «todavía no se ha sentado con quien le diga qué se necesita, ni cómo mejorarlos».

Sobre estos puestos, uno de los asistentes a la tertulia planteó la posibilidad de que el Ayuntamiento de Palma «ayudase de alguna forma, aunque fuese con alquileres bajos», ya que, dijo con cierta angustia, «el periódico se tiene que poder comprar en algún sitio».

La presidenta de la entidad conservacionista, Àngels Fermoselle, quiso resaltar, por su parte, que además del problema de la «no viabilidad de la prensa escrita», los quioscos de prensa presentan otras deficiencias en Palma. Así, explicó que como la concesión de estos seis quioscos se dio a una única empresa «a la que no le resulta rentable el negocio, no ha hecho inversiones» y tanto los quioscos, como sus alrededores -dijo- «están descuidados».

La solución que planteó durante la tertulia fue que las concesiones fueran individuales, que no se dieran a una sola empresa, y que se priorizaran los proyectos que aportaran más. «Hoy en día se habla mucho de los emprendedores y sería una gran oportunidad para algún autónomo que combinara la venta de prensa con la de algún otro producto».