Los regidores del PSOE, Més per Palma y Podemos han abandonado el pleno del Ayuntamiento de Palma como protesta contra una "moción mordaza" de Vox. Los concejales han dejado vacíos sus asientos cuando se iba a votar una iniciativa del partido de extrema derecha que reclamaba "mantener el decoro de los concejales en sus intervenciones y a no contribuir al clima de polarización y crispación política existentes en la actualidad".

Los concejales han regresado a sus asientos cuando se ha debatido la siguiente moción.

"Es una moción mordaza que quiere cortar la libertad de expresión de la oposición, porque Vox forma parte del equipo de gobierno. Es una iniciativa represiva y autoritaria, y no queremos entrar en este juego. Ahora se quieren hacer las víctimas cuando es Vox el que ha introducido la crispación y el odio en las instituciones. Por eso hemos propuesto a los grupos de izquierda que salgamos del pleno para no participar de este juego fascista de Vox", ha explicado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

"Una sobreactuación"

"Hemos presenciado una sobreactuación", ha criticado la número 2 de Vox en Cort, Gari Duran. "Puedo entenderlo de Neus Truyol o Lucía Muñoz, pero es lamentable que el PSOE se haya sumado a este teatrillo", ha añadido.

La moción, que ha salido adelante con los votos del PP, señala durante el último pleno se vivió "un espectáculo lamentable" que marcó "un punto de inflexión porque primó el insulto por encima de cualquier argumentación o propuesta". Y subraya que "los ciudadanos de Palma no deberían tener que avergonzarse de tono de las intervenciones de sus representantes y del nulo interés por su bienestar que demuestran sus propuestas".