Al Ayuntamiento de Palma se le acaba el tiempo para su prometida bajada de impuestos en 2024

Al Ayuntamiento de Palma se le está acabando el tiempo para ejecutar en 2024 alguna de las rebajas de impuestos que prometió durante la campaña electoral. La tramitación para reflejar un hipotético recorte fiscal en los próximos presupuestos es larga y establece una serie de plazos que Cort difícilmente podrá cumplir de aquí a final de año, cuando las cuentas tienen que estar aprobadas.

El PP prometió en su programa electoral una «revolución fiscal» que incluía diversas bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), rebajas del Impuesto de Actividades Económicas para empresas (IAE), del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y una bonificación del 95% en la plusvalía sobre sucesiones y donaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges.

La aprobación de una rebaja del IBI y del IAE por la vía ordinaria es muy improbable a estas alturas del año tal como está configurado el calendario, pero todavía podría ejecutarse convocando un pleno extraordinario que incluyera ese recorte fiscal en los presupuestos de 2024.

La tramitación de una hipotética rebaja de esos dos impuestos tendría que iniciarse esta misma semana en la Junta de Govern. Habría que llevarla al pleno del próximo día 26 para su aprobación inicial, y después sería necesario abrir un plazo de 30 días de exposición pública, un periodo para presentar alegaciones y otro para responderlas. Después llegaría la aprobación definitiva en un pleno que podría convocarse de manera extraordinaria para incluir esas rebajas en los presupuestos de 2024.

El Ayuntamiento está en estos momentos elaborando las cuentas del año que viene, pero a estas alturas parece muy improbable que pueda tener tiempo de incorporar rebajas fiscales.

"Ilusionar a los ciudadanos"

El ICIO sí podría bonificarse a lo largo del año que viene porque sigue una tramitación diferente, y también la plusvalía. Sin embargo, en este caso la regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, descartó en el último pleno del Ayuntamiento una rebaja a corto plazo. «Estamos a favor de hacer modificaciones fiscales porque pensamos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, pero antes necesitamos unos informes para sabe cómo nos han dejado el Ayuntamiento y cómo podremos acabar el 2023. Muchas cosas que el anterior equipo municipal tenían previstas en los presupuestos no se han ejecutado, hay una serie de gastos comprometidos y unas entradas que no existen. Lo tenemos que valorar antes de tomar una decisión que pueda ilusionar a los ciudadanos. No estamos en condiciones de que esa rebaja pueda entrar en vigor el 1 de enero, pero se llevará a cabo durante 2024», respondió Celeste a una proposición de Vox para reducir la plusvalía.

La izquierda rechazó la iniciativa. «Bajar impuestos se traduce en recortes y reducción de servicios públicos», señaló la portavoz socialista, Rosario Sánchez.

Pese a lo apretado del calendario, el Ayuntamiento no descarta todavía poder aprobar alguna de las rebajas fiscales que prometió durante la campaña electoral. «Los presupuestos están en fase de elaboración. Cuando se cierren veremos cómo queda todo. De momento es precipitado hablar de una cosa u otra», respondieron desde el Consistorio.

En su programa electoral el PP promete bonificaciones del IBI a diferentes colectivos como familias numerosas y para viviendas con fines sociales y culturales.