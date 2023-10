El departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca ha confirmado hoy que la ejecución de obras del nuevo restaurante beach club del museo es Baluard de Palma se saltó el proyecto aprobado por este mismo departamento y por este motivo ha firmado la paralización definitiva de los trabajos que la empresa de restauración Grupo Tragaluz estaba desarrollando en la muralla renacentista de Palma, catalogada como Bien de Interés Cultural, el máximo grado de protección que existe.

Patrimonio afirma que todas las deficiencias detectadas en la ejecución de la obra se resumen en que, al contrario de lo redactado en el proyecto que se aprobó el mismo departamento en comisión, levanta sobre un emplazamiento catalogado de la terraza del museo es Baluard una estructura irreversible y no desmontable. Y como consecuencia obliga al Grupo Tragaluz, a presentar un proyecto de legalización que resuelva todas las graves irregularidades detectadas.

Este proyecto, aclaran fuentes del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca, deberá adaptar el proyecto que se está ejecutando a la legalidad y a la autorización otorgada el 26 de julio de 2022. Añaden las mismas fuentes que deberá ser el mismo promotor quien deberá establecer cómo adaptar lo construido a la legalidad y si es necesario para ello restituir alguna zona de la terraza amurallada que haya sido dañada por las nuevas estructuras de ladrillo u hormigón que ha levantado sobre la superficie histórica.

En cuanto presente el nuevo proyecto, acompañado con un informe arqueológico, Patrimonio evaluará si puede continuar con la construcción del restaurante beach club o no. Patrimonio no multará por ahora al Grupo Tragaluz por las graves irregularidades detectadas, pero si no soluciona las deficiencias le abrirá un expediente, confirmaron fuentes del Consell de Mallorca.

El promotor de la obra, el Grupo Tragaluz, empresa de restauración con otros locales en Mallorca, como el restaurante Spot del barrio de Santa Catalina, ganó el concurso que se convocó el 16 de septiembre de 2021, firmando el contrado en mayo de 2022 con la Fundación es Baluard, participada por Govern, Consell de Mallorca, Ayuntamiento de Palma y la Fundació d'Art Serra.

La ejecución del proyecto fue paralizada por el Consell de forma provisional el pasado 28 de septiembre, tras las denuncias de Arca, que puso la voz de alarma sobre lo que se estaba construyecto en la muralla renacentista de Palma.

Las irregularidades de una estructura irreversible

El proyecto de la empresa de restauración Grupo Tragaluz, convierte el antiguo kiosko restaurante, una estructura móvil sobre la muralla, en otra fija y cerrada para el ciudadano sobre el espacio público, con una tarima de hormigón, muros de ladrillo que crean múltiples divisiones y cerramientos, jardineras y una ocupación que apenas deja un metro y medio de distancia entre el lienzo de muralla del museo y el que se levanta en el Passeig Sagrera.

Las irregularidades detectas en la ejecución del proyecto son las siguientes. En primer lugar, una excavación no autorizada para el paso de instalaciones que actualmente se ha tapado con hormigón, mientras queda a la vista otro paso abierto para la canalización de gas natural. En segundo lugar, construir paredes y muros con bloques prefabricados de ladrillos que no figuran en el proyecto autorizado por el Consell de Mallorca y que tienen un carácter permanente sobre el pavimento histórico de la muralla y sin ninguna protección.

En tercer lugar, construir jardineras de obra sobre el pavimento de la muralla con piezas cerámicas, cuando en el proyecto solo figuraban jardineras metálicas. En cuarto lugar, levantar paredes no autorizadas sobre el pavimento de la muralla. En quinto lugar, construir una jardinera sobre el recorrido de la muralla, con una madera como encofrado y una base de hormigón. Y en sexto lugar, construir es espejo de agua como elemento decorativo sobre el pavimento histórico con una estructura de ladrillos de obra.

Arca: "Hay que plantearlo todo de nuevo"

La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) exigió el 28 de septiembre un cambio de proyecto del beach club que Es Baluard empzó a levanatar en la terraza de la muralla. "No es suficiente pararlo, sino que hay que retroceder y plantearlo todo de nuevo", explicó desde la asociación Àngels Fermoselle. "Puede haber un espacio para bar, pero debe ser inocuo para el espacio urbano y el espacio público. No se puede compartimentar un espacio patrimonial de primer orden», sostiene. "Es una construcción que se puede definir como beach club y tal como está planteada es inadmisible, supone una perversión del patrimonio", agrega.