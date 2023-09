Yago Giner, responsable del Grupo Tragaluz de restauración, empresa promotora del restaurante beach club que se construye en la terraza de es museo Es Baluard, ha manifestado a Diario de Mallorca que todavía está a la espera de que el Consell de Mallorca le explique cuáles son las irregularidades de las obras que han motivado su suspensión, 24 horas después de dar la orden que paralizó los trabajos.

"Estamos a la espera de que algún responsable de Patrimonio nos atienda y nos aclare exactamente los puntos que, en su criterio, no se ajustan al proyecto aprobado", ha puntualizado Giner, que añade que tal como explicaron al Ayuntamiento de Palma en su momento, "nuestra única intención es crear un proyecto que sea beneficioso para la ciudad, que sume y que sea absolutamente respetuoso con el entorno, la gastronomía y el patrimonio de Palma", ha subrayado.

El proyecto del mencionado grupo de restauración ganó el concurso convocado el 16 de septiembre de 2021 por la Fundació es Baluard, entidad participada por el Govern, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y la Fundació d'Art Serra; firmó el contrato en mayo de 2022 y el proyecto arquitectónico pasó el filtro técnico y político departamento de Patrimonio del Consell sin restricciones. Por este motivo, la empresa promotora quiere saber qué han visto ahora los técnicos del Consell en la ejecución del bar restaurante que no se encuentre en su proyecto tecnico aprobado.

Tras la denuncia pública de ARCA, el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca paralizó este jueves las obras que se realizan sobre la muralla renacentista, espacio catalogado como Bien de Interés Cultural, el máximo grado de protección patrimonial que existe. Y actuó así por siete motivos.

En primer lugar por una excavación no autorizada para el paso de instalaciones que actualmente se ha tapado con hormigón, mientras queda a la vista otro paso abierto para la canalización de gas natural. En segundo lugar, por construir paredes y muros con bloques prefabricados de ladrillos que no figuran en el proyecto autorizado por el Consell de Mallorca y que tienen un carácter permanente sobre el pavimento histórico de la muralla y sin ninguna protección.

En tercer lugar, por construir jardineras de obra sobre el pavimento de la muralla con piezas cerámicas, cuando en el proyecto solo figuraban jardineras metálicas. En cuarto lugar, por levantar paredes no autorizadas sobre el pavimento de la muralla. En sexto lugar, por construir una jardinera sobre el recorrido de la muralla, con una madera como encofrado y una base de hormigón. Y en séptimo lugar, construir es espejo de agua como elemento decorativo sobre el pavimento histórico con una estructura de ladrillos de obra.

El proyecto de la empresa de restauración Grupo Tragaluz, convierte el antiguo kiosko restaurante, una estructura móvil sobre la muralla, en otra fija y cerrada para el ciudadano sobre el espacio público, con una tarima de hormigón, muros de ladrillo que crean múltiples divisiones y cerramientos, jardineras y una ocupación que apenas deja un metro y medio de distancia entre el lienzo de muralla del museo y el que se levanta en el Passeig Sagrera.

La reacción de ARCA: "Hay que retroceder y plantearlo todo de nuevo"

La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) exigió el jueves un cambio de proyecto del beach club que Es Baluard ha empezado a levanatar en la terraza de la muralla. "No es suficiente pararlo, sino que hay que retroceder y plantearlo todo de nuevo", explica desde la asociación Àngels Fermoselle. "Puede haber un espacio para bar, pero debe ser inocuo para el espacio urbano y el espacio público. No se puede compartimentar un espacio patrimonial de primer orden», sostiene. "Es una construcción que se puede definir como beach club y tal como está planteada es inadmisible, supone una perversión del patrimonio", agrega.

Arca fue prácticamente el único miembro de la ponencia técnica de Patrimonio que votó en contra del actual proyecto de bar en Es Baluard. Las votaciones tuvieron lugar en la pasada legislatura. "Nos quedamos bastante solos votando en contra", evoca Fermoselle. "Llevábamos tiempo controlando la zona, que estaba vallada, y ahora nos hemos encontrado con esto: unas estructuras que decían que eran desmontables pero que vemos que no es tan seguro".