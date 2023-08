La exregidora de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, la socialista Angélica Pastor, ha defendido el trabajo previo que su departamento hizo del proyecto de reforma de la plaza de España después de que el miércoles el actual equipo de gobierno de Cort criticara una "mala planificación" de las obras que alargará los trabajos más allá de lo previsto. Asimismo, la actual regidora del PSOE en la oposición ha reprochado al PP que "solo están sacando adelante proyectos que nosotros dejamos en marcha".

La obra de la de plaza de España "estuco mal hecha desde el principio, cuando la hizo el alcalde Joan Fageda del Partido Popular. Utilizaron materiales de mala calidad y como consecuencia ese suelo patinaba tantísimo. Y sobre todo no se tuvo en cuenta ni el tema arqueológico, ni tampoco los servicios y canalizaciones que pasaban por debajo de la plaza", ha introducido Pastor.

"Cuando nos enfrentamos una obra tan grande, de tanto tiempo, siempre surgen imprevistos y algún tipo de retraso. Pero todas las obras de la pasada legislatura se han llevado a término correctamente y han acabado sin ningún problema. Yo creo que hay un desconocimiento absoluto y total por parte de la nueva regidora y del equipo de gobierno, que no tiene muy claro cómo trabajar", ha señalado en referencia a Belén Soto, portavoz del Ayuntamiento y teniente de alcalde de Infraestructuras.

Soto atribuyó el miércoles la necesidad de hacer un modificado de las obras a la aparición de una tubería de fibrocemento que habrá que eliminar y a la investigación arqueológica de los restos de la muralla renacentista que afloraron al inicio de los trabajos. "Esta obra implicaba una planificación muy técnica. Yo llevaba la parte política porque no tengo por qué saber por dónde van las tuberías ni qué tipo de tuberías ni cómo se tienen que retirar. De lo que me tenía que encargar era de la financiación y de poner en marcha la obra, cosa que no hizo el PP durante muchísimos años pese a los problemas que tenía la plaza de España", ha defendido Pastor.

Plazos de ejecución

Asimismo, ha acusado al actual equipo de gobierno de "mentir" con las fechas de ejecución de la reforma. "Ya desde un principio se dijo que la obra iba a durar dieciocho meses, dos veranos. No doce meses, eso se lo han inventado. Teniendo en cuenta que si surgía algún imprevisto, como puede pasar en cualquier obra, al final puedes necesitar un poco más de tiempo. Y sobre todo la de la plaza de España, sabiendo la particularidad que tiene a nivel patrimonial, se sabía que en cualquier momento podría encontrarse restos arqueológicos que necesitaran de la intervención de Patrimonio para saber cómo conservarlos. Eso siempre va a retrasar la ejecución de la obra, y es lo que ha pasado. No se nos puede acusar de mala planificación porque hasta que no abres, no sabes lo que te vas a encontrar", ha argumentado la exregidora de Infraestructuras.

"Puedo garantizar que desde el área de Infraestructuras siempre se ha trabajado correctamente y nunca hemos tenido ningún problema, hasta que han llegado ellos", ha añadido.

Pastor ha reprochado al PP que desde la investidura de Jaime Martínez como alcalde "lo único que están sacando adelante son los proyectos que nosotros dejamos en marcha" porque "no hay nada nuevo que ellos hayan aportado en estos dos meses de gobierno".

"Lo tienen todo paralizado. La única obra que han puesto en marcha es la del desdoblamiento del Camí dels Reis, que quedó adjudicada antes de irme yo. El problema no es la falta de planificación del anterior equipo de gobierno, si no la ganas que tienen de comunicar que los demás lo hicimos mal cuando ellos no están haciendo nada", ha sentenciado la regidora socialista.