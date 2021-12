La Junta de Gobierno ha adjudicado dos nuevos contratos de artistas que actuarán en Sant Sebastià 2022. Según ha informado Alberto Jarabo, el portavoz del Ayuntament de Palma, faltan cinco artistas por confirmar, que corresponden a los lotes de música pop y urbana.

Las nuevas incorporaciones son Rels B, que actuará el 29 de enero aunque aún no han confirmado dónde, y Samantha Hudson, que subirá al escenario en la plaza de Cort el 19 de enero. El rapero mallorquín ha sido contratado por un importe de 102.850 euros y la cantante por una cantidad mucho más módica de 8.470 euros.

Con estos dos nuevos artistas ya son nueve las contrataciones de las 14 actuaciones previstas en las próximas fiestas del patrón de Palma.

Samantha Hudson - 19 de enero en la plaza de Cort

Samantha Hudson es el nombre artístico de Iván González Ranedo, una artista, cantante, actriz, celebridad de internet y activista LGTBI que saltó a la fama en 2015 con su videoclip 'Maricón, el resultado de un trabajo del instituto por el que acabó recibiendo un sobresaliente.

A día de hoy está introduciéndose en el mundo de la televisión con su participación en 'Masterchef Celebrity 6' y en 'Pasapalabra'. Además lanzó su segundo álbum 'Liquidación total' el pasado 3 de diciembre, cuyos singles han provocado bastante revuelo como 'Por España' con Papa Topo.

Rels B - 29 de enero, lugar por determinar

Daniel Heredia Vidal, más conocido por su nombre artístico Rels B, es un cantante y compositor exponente de los géneros rap e hip hop.

Inició su trayectoria en 2014 con la publicación de su primer EP Change Or Die, con el cual obtuvo gran éxito. Es reconocido por ser uno de los pocos artistas que logró alcanzar la cima del éxito de manera independiente.

The Hives - 19 de enero en la plaza Joan Carles I

La banda sueca de garage rock nacida en 1993 llega a Mallorca con sus cinco álbum de estudio. Con el segundo disco, Vini Vidi Vicious se consagraron en el panorama musical mundial. Canciones como Walk Idiot Walk, Tick Tick Boom o Hate to Say I Told You So son algunas de las más escuchadas del grupo.

Mala Rodríguez - 19 de enero en la plaza de la Reina

Mala Rodríguez, icono del rap en España y referente cultural, consiguió dos Disco de Oro con sus primeros álbumes de estudio, Lujo Ibérico y Alevosía. Con seis discos, ha conseguido premios como el MTV Latinoamérica o dos Grammy Latino

Natalia Lacunza - 19 de enero en la plaza de España

Una de las grandes promesas del pop de España. Pese a su juventud muestra un gran potencial tanto dentro como fuera del escenario. Su paso por Operación Triunfo solo ha sido el inicio de su carrera profesional.

Junto a su primer álbum, Otras alas, ha lanzado su último 'single' Cuestión de suerte, que supera el millón de reproducciones en Spotify y más de 350.000 visitas en YouTube.

Roba Estesa - 19 de enero en la plaza del Olivar

Roba Estesa presentará su nuevo disco Rosa permanent. Folk, músicas urbanas, electrónica y espíritu festivo y combativo es la fórmula que despliega con éxito sobre los escenarios desde 2013.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba - 19 de enero en la plaza de la Reina

El grupo formado en 2017 mezcla flamenco, rock psicodélico, rock progresivo y stoner rock. Derby Motoreta's Burrito Kachimba presentará su último trabajo titulado Hilo Negro con el que realiza su gira.

Maika Makovski - 21 de enero en la plaza Joan Carles I

Maika Makovski presenta su último trabajo MKMK, presentado el pasado mes de mayo. La artista mallorquina tiene ocho discos de estudio y es la autora de la música del thriller de Paco Plaza 'Quien a hierro mata', que se estrenó en marzo en Netflix.

Princesesbarbudes - 19 de enero en la plaza Major

Princesesbarbudes presentarán su espectáculo La bona vida, un concierto para toda la familia con canciones de humor tocadas con instrumentos pequeños y de juguete. En 2020 recibieron el premio Enderrock 2020 al mejor disco para público familiar.

Qanarusa - 19 de enero en la plaza de España

Qanarusa es un grupo de música tradicional mallorquina, concretamente de Sencelles, que inició su actividad en 2012.

Al-Mayurqa - 19 de enero en la plaza Major

Al-Mayurqa nació en 1994 con la intención de "dignificar la música tradicional mallorquina".

La Casa Azul - 21 de enero en la plaza de España

La Casa Azul, fundada en 1997, mezcla el estilo doo wop del año 1940, la música disco de los 70 y el europop de los 90. Esto caracteriza a la banda por el contraste que surge por la combinación de melodías alegres con letras melancólicas.

El grupo tiene una larga trayectoria, cinco álbumes completos y decenas de sencillos. Entra a la meva vida, su último sencillo publicado en 2021, suma casi 900.000 escuchas.

Cariño - 21 de enero en la plaza de España

Alícia, Paola y Maria son las tres integrantes de Cariño. Mediante letras muy sentimentales y una instrumentación pop clásica española, han lanzado Al final abrazos. Iniciaron su proyecto hace cinco años, con el que han conseguido hacerse con el cario del público. En 2022 actuarán en el Primavera Sound y en el Tomavistas.