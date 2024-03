Tudadissa d’aigua

Estimada directora, a la pàgina 5 del D.M. del dia 22 de març, hi ha un anunci a tota plana pagat pel Govern Balear que ens anima a no tudar l’aigua, que és un bé escàs. Opín que és lloable la intenció d’aquesta campanya publicitària. Pens que a més de nosaltres els residents s’hauria de fer extensiva la campanya als turistes que ens visiten, sigui en hotels o en apartaments o en ETV. Tots hem vist quan hem estat en un establiment hoteler que el turista quan surt de la piscina, és dutxa. També és dutxa abans d’entrar-hi, i es torna a dutxar quan arriba a l’habitació. No vull dir que els residents no ho facem a casa, però si no has de pagar la factura de l’aigua pareix que pots estar més estona gaudint de l’aigua regalimant pel teu cos. També s’ho han de fer mirar tots aquells municipis i nuclis urbans que tenen pèrdues a la xarxa de fins al 40% del cabdal. Aquesta darrera circumstància representa un autèntic escàndol i no té perdó de Déu que ho consentin i no facin res per evitar-ho. La campanya publicitària està molt bé, però convé fer-hi molta més feina efectiva.