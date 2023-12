Alguns grups defensen llibertats que valen tant com un niu buit, perquè atempten i violentem les llibertats d’una comunitat o poble. Un temps primer la llibertat sovint s’entenia com un no ser esclau. Avui la llibertat ve ser un subproducte de l’ordre econòmic neoliberal i així tenim la llibertat de mercat, la competència i les seves lleis (la del més fort) que té com a principal objectiu el benefici d’uns pocs i no la llibertat i felicitat de la comunitat de ciutadans, de manera que al final és la dominació d’uns sobre altres, on els farts no coneixien els dejuns, una certa esclavitud.

Dins aquesta línia està l’atac a les polítiques públiques i la privatització del serveis públics. Tornant enganxar amb la idea de l’esclau productor i consumidor, perpetuant la submissió de molts a pocs. La centralitat del bé comú es perd davant el bé individual econòmic monopolitzat per pocs. Milei, Salvini, Trump, Ayuso... i en general el neoliberalisme són els que escaïnen tot lo sant dia: llibertat, llibertat! No volen veure que la llibertat individual sols existeix fora del que no a la col·lectivitat, on la llibertat està condicionada per possibilitar la convivència harmònica de la comunitat i els drets de les persones i dels pobles. Els moviments de la ultradreta són les esperonejades d’un sistema individualista que es vol imposar i no vol morir, recolzats en l’impuls indeliberat i seductor de l’egoisme de esser humà, enfront del altruisme i la solidaritat que són els motors d’una germanor agradosa i alliberadora. Vox es un fill més d’aquesta ideologia i la seva proposta de llibertat de elecció de llengua a l’escola encaixa dins aquesta concepció individualista de la llibertat que no respecte el dret de mantenir i protegir el patrimoni cultural de la nostra llengua. Malmena la sobre vivència del català de les Illes. Discrimina, separa i enfronta socialment. Envitricolla, complica i encareix innecessàriament la gestió educativa, (per començar per dur endavant la proposta vol 20milions d’euros) . I finalment és inútil i està de demés, perquè el castellà el domina tothom i més bé empobreix a alguns alumnes si les roben l’aprenentatge de la llengua de la terra on viuen. Vaja una llibertat!; «confoneu el cul amb ses témpores», no vulgueu espenyar allò que funciona! Deixau d’una punyetera vegada d’emprenyar l’orgue i escampar ronya amb el vostre imperialisme lingüístic, que no respecte la nostra cultura en nom d’una llibertat, que no és més que una imposició egocèntrica espanyolista. No volem haver de treure altra pic les camisetes verdes!