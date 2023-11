Me sap greu, no us vull desanimar, però a finals dels anys 90 ( no record amb exactitut la data, entre 1997 i 2000) vaig escriure una carta al director de DM, en la que me queixava fort al Sr. Javier Coromina, aleshores Jefe de la Dirección General de Tráfico de les Illes, del desgavell que em trobava cada dissabte a la carretera de la Serra de Tramuntana.

Jo sortia amb dos matrimonis més i 5 infants, a fer excursions per la serra, sempre en dissabte, i quan l’horabaixa ens dirigiem als vehicles per tornar a Ciutat, ja ens envoltava un renou ensordidor provocat per les motos que feien carreres. Al mirador de les Barques es concentraven i cronometraven les «marques aconseguides» pels valents pilots

En aquells anys vaig veure tot tipus de desastres, accidents de motoristes i, el més normal i habitual de tot: els avançaments que ens feien les motos sense respectar en absolut la línea continua, conduiem asustats cada dissabte, els duiem darrera, als costats, jugant-se les seves vides a cada instant, i també les nostres.

El Sr.Coromina, que en pau descansi, me va respondre, també mitjançant el DM.

Val a dir que aquest home era tot un senyor, amb una excel.lent formació académica, escriptor i habitual colaborador a la prensa local, sortia sovint als mitjans de comunicació i era mol conegut i respectat per tothom. La seva contesta me va decepcionar, per emprar un qualificatiu suau.

Me venia a dir que no li constava res del que jo descrivia a la meva queixa, però que havia encarregat una investigació i els informes rebuts li confirmaven que els dissabtes, a la carretera de la serra eren totalment normals pel que es refería al tràfic i en conseqüencia no s’havia de prendre cap mesura.

D’això fa 25 anys i tot segueix igual... no, encara és pitjor que abans. No confieu que cap politic, ni del Consell, ni del Govern , ni de Madrid arreglin el problema. No faran res, independentment de les sigles que representin.

No faran res !