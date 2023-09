No se sap encara si la mort del líder dels Wagner ha estat accidental o producte d’un atemptat.En aquest darrer cas, no hi ha dubte,en la meva opinió, que el principal sospitós és el govern del Regne Unit (no el poble britànic), pel següents i simples motius:

Prigozhin va obeir ràpidament les ordres del seu govern posant fi a la seva protesta fa uns mesos,es va desarmar i va dur les seves tropes a Bielorússia tal com li demanaven, i demostrà així que no era un traidor. Si el seu govern el s’hagués volgut carregar ara hauria previst que els Wagner probablement podrien posar un altre líder més radical, i més encara amb les sospites d’un possible assassinat polític.

El grup Wagner és un suport molt important per al govern de Níger,enfrontat en aquests moments amb el neocolonialisme francès, i això amb tota probabilitat ho fa d’acord amb el govern rus. L’Occident(els seus governs), en canvi, veu en perill la seva dominació en aquella part d’Àfrica,i tots els governants occidentals van d’acord en ajudar-se els uns als altres.

Els britànics, el seu govern, clar, utilitzen tradicionalment el terrorisme contra els seus enemics. I així és que varen utilitzar la Resistència francesa el juny del 44, per dificultar els moviments de les tropes motoritzades alemanyes cap a Normandia, actuació que va donar lloc a l’horrorós crim d’ Oradour, on tot un poble fou exterminat en la represàlia nazi. Igualment, utilitzaren un grup de txecs que llançaren sobre la Praga ocupada per liquidar l’assassí nazi que n’era el governador, Heydrich, cosa que va donar lloc a una altre terrible represàlia amb la mort de milers de ciutadans txecs.I sempre ho fan així,utilitzen els natius per actes terroristes mentre ells s’ho miren de lluny. Igualment, ara, tots o la majoria dels atemptats que tenen lloc a Moscou i Crimea, per exemple,són molt probablement obra britànica utilitzant la màfia russa.L’empremta dels serveis secrets britànics no pot donar lloc a dubte en tots aquests casos per a qualsevol observador un poc atent.