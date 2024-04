El fosc rastre socialista de l’Institut de l’Esport Hípic

Bar i restaurant de l’hipòdrom de Son Pardo

Una més en la nefasta gestió de l’anterior govern progressista. Aquesta setmana s’ha conegut el greu incompliment de l’anterior empresa concessionària del bar i restaurant de l’hipòdrom de Son Pardo: una empresa que va deixar de pagar el cànon mensual al llarg dels 4 anys de legislatura, acumulant un deute de 345.000 euros, mentre l’anterior equip de govern no feia res per reclamar l’import degut. Res, almenys, fins després d’haver perdut les eleccions en el que ja veim que és un modus operandi habitual en ells.

S’hauria reclamat en cas d’haver-les guanyades? Què amagava per no iniciar les reclamacions en el moment de l’incompliment? Havia arribat a un acord verbal amb aquesta entitat, tal com afirma la concessionària en la seva reclamació interposada davant del Jutjat del contenciós?

Aquestes són preguntes que encara no s’han contestat i de les quals continuarem reclamant explicacions; les irregularitats del govern de Cladera comencen a sortir i la resposta hauria de ser clara i contundent. L’autoproclamada transparència del govern d’esquerres ha quedat en no-res i ara pareix que no poden escapar dels fantasmes de l’anterior legislatura.

L’obscura gestió amb la concessionària s’afegeix a les recentment conegudes adjudicacions irregulars dins l’Institut de l’Esport Hípic, fetes a dit i sense seguir els procediments establerts, per un import d’1,8 milions d’euros i demostra, tot plegat, la mala gestió amb la qual l’anterior govern va sotmetre aquest institut i que forma una part important de l’herència rebuda.

La transparència és la pedra angular de qualsevol societat democràtica i, ara més que mai, els ciutadans exigeixen les pertinents explicacions. La Sra. Cladera, com a representant del govern anterior, estava i segueix envoltada d’un núvol de dubtes i foscor que no pot ser ignorat. És hora que surti de la penombra i s’enfronti, cara a cara, amb la veritat perquè el seu deure és moral i polític amb una ciutadania que ja no tolera més el silenci còmplice i les paraules buides.

El cost de la manca de claredat no només es mesura en diners públics malgastats o en projectes incomplets, sinó també en la pèrdua de la confiança dels mallorquins. Sense el suport i la creença dels ciutadans, la democràcia s’enfonsa en un mar de cinisme i aversió. És per això que la lluita per aquesta transparència és, a més d’una obligació política, una qüestió de principis morals.

Ara, l’actual equip de govern està abordant una tasca essencial: enfrontar-se amb determinació a l’opaca herència rebuda i revertint-ne els perjudicis causats. Una tasca que inclou la recuperació dels recursos que la institució insular ha deixat de rebre i la seva redirecció cap a polítiques que beneficiïn tots els mallorquins i mallorquines. Ara sí, el Consell de Mallorca està compromès a prendre les mesures necessàries per reparar aquelles irregularitats que puguin esdevenir.

Volem que el canvi en la institució, a més de les cares, sigui també l’oportunitat de materialitzar una nova visió de governança centrada en la transparència, la responsabilitat i el ferm compromís amb el poble mallorquí. Amb determinació, el president Galmés posa les necessitats dels ciutadans en el centre de les seves polítiques amb l’objectiu clar de construir un futur millor per a tots. Cada decisió presa i cada acció reflecteixen aquest compromís i, baix el seu lideratge, avançam ja cap a una profundament necessària transformació de la nostra illa i cap a un futur ple d’oportunitats i progrés per Mallorca.