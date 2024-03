Reconeixement a l’esport del canvi

Dins del primer any d’aquesta legislatura, he pogut assistir a la XXII Gala de l’Esport que el Consell de Mallorca organitza en reconeixement a l’esport federat en edat escolar. En aquesta ocasió, el nou govern ha volgut escenificar el seu compromís amb l’esport juvenil i bé que ho ha aconseguit.

Un auditori ple a vessar et fa recordar perquè l’esport és essencial pels joves: contribueix a la salut física i mental i ensenya valors fonamentals -i imprescindibles- per la vida. És també clau pel creixement personal i l’adquisició d’habilitats socials, construeix vincles i ofereix moments de diversió amb un esclat d’emocions.

Som dóna esportista -reconec que no sempre ha estat així- i puc dir que la pràctica esportiva m’ha canviat la vida. Per jo, amb la sortida del sol i el so del despertador, arriba el moment perfecte per l’exercici físic; a trenc d’alba es presenta una oportunitat única per carregar energies. I què dir de l’arribada del cap de setmana i dels partits on tota la família s’acaramulla amb la il·lusió de compartir moments junts… com ens agradaria tenir més ocasions per gaudir de l’esport!

Girant la vista enrere, m’hagués agradat que en la meva joventut l’esport hagués tingut tanta arrel com ara i, per això, com a mare que som, he inculcat l’esport als meus fills des del primer moment. Així que em resulta una iniciativa decidida i excel·lent, que el Consell de Mallorca dediqui tants d’esforços en fer-ho essencial pels més petits de la família.

La XXII Gala de l’Esport ha estat la posada en escena de l’augment dels esforços vers l’esport juvenil. Aquest dilluns hem vist més Gala, omplint per primer cop l’Auditori passant de 93 premiats a 260 i escenificant, amb tot, que en aquesta nova legislatura hi haurà més esport que mai: més ajuts, més participants als programes, reforç de places i horaris del Servei de Medicina Esportiva, nous mòduls esportius a l’aire lliure pels pobles, més places per a les sortides actives de la gent gran i un projecte de patrocinis que permetrà donar suport als principals clubs de l’illa de manera estable, entre d’altres.

El Consell ofereix ‘Esport per a tots!’ i treballa amb la màxima de fomentar el creixement continu de l’activitat esportiva a l’illa, donant prioritat a l’esport com a motor de benestar de la societat mallorquina, per totes les edats i condicions, i potenciant la salut, els valors, els hàbits i les emocions positives.

El Consell també potenciarà l’esport sostenible, mitjançant programes per reduir la generació de residus i el foment del reciclatge dins les instal·lacions, enfortint la consciència ambiental i la responsabilitat. La substitució de les botelles de plàstic d’un sol ús per d’altres reutilitzables n’és una mostra.

Els esportistes són un clar exemple de que, amb treball constant, els resultats arriben. Aquesta convicció la compartim el president Galmés i el seu equip: ens regim per valors sòlids com la responsabilitat, l’honestedat, el compromís i la il·lusió. Principis que són la base d’un equip preparat i resilient, capaç d’afrontar els reptes amb determinació, actuant amb contundència i celeritat, i mantenint-se ferm en el propòsit de ser útil a la societat. Malgrat les adversitats, volem retornar als illencs la il·lusió i l’orgull de ser mallorquins i estam convençuts que l’acció persistent ens conduirà inevitablement a resultats positius. L’acció provoca canvi. Aquest és el nou rumb; el canvi que avança.