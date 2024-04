La justificación y/o explicación del título de estas líneas corresponde a un texto de un conocido politólogo, al que acudí y reproducí en este mismo periódico. La estabilidad inestable vigente es fruto de una fragmentación política y de una encrucijada preelectoral, en unos tiempos confusos y repletos de incertidumbres personales, sociales, económicas, políticas, donde la gobernabilidad y la estabilidad resultan difíciles de aplicar. Me refiero explícitamente al día de hoy, donde y cuando, el Presidente Pedro Sánchez se plantea la renuncia tras la apertura de diligencias a su mujer por la denuncia de un sindicato ultra.

La acción política, concretamente en las democracias, se ejerce a través de diversos procesos electorales a través de los cuales la ciudadanía, hombres y mujeres, tenemos la posibilidad de elegir entre diversas propuestas políticas y sus consiguientes candidatos/as, cuyos resultados pueden conformar las diversas mayorías parlamentarias plurales que posibiliten la aprobación o rechazo de las diversas propuestas legislativas y sus consiguientes poderes ejecutivos. La oposición, liderada por Feijóo, acompañado por Vox, pretende crear un clima sociopolítico de crispación, de inestabilidad, y de descalificación no sólo políticas sino también y especialmente personales (incompetentes, socio/comunistas, y otras lindezas). Sus propuestas en positivo son prácticamente nulas, excepto bajar los impuestos aunque la historia nos enseña que una vez ganan…

Las realidades políticas han cambiado, y siguen cambiando, los contenidos y las formas, en nuestros entornos democráticos (vgr. UE). En las ya próximas elecciones europeas (9 de junio) las formaciones de talante progresistas pueden ser la clave política, económica y social de una Europa presente y futura, superando determinadas tendencias ultraconservadoras.

Otro aspecto relevante y altamente significativo es nuestro Estado Autonómico con su composición territorial, socioeconómicos, y culturales. Y en consecuencia, con voluntad y capacidad para desarrollar nuestra actual estructura y redefinir repensar la financiación autonómica. Mas allá de un reino de taifas, formalizando niveles de confianza con fuerzas políticas con dominio y poder en diversas Comunidades: (PNV, País Vasco, 21 abril); (Formaciones soberanistas, Catalunya, 12 de Mayo).

Hoy, el Presidente Sánchez, ya puede haber tomado diversas y nuevas decisiones. No creo, sin más, que el Presidente renuncie a su cargo ni a sus responsabilidades. No soy adivino, pero considero que la mayoría de nuestra ciudadanía no apuesta por una derecha cerrada.

