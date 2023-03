Ens trobem a un moment històric. Fa mesos, inclús més, anàvem denunciant una paràlisi en la negociació de les condicions laborals dels docents per part de la Conselleria. En aquests moments, pot ser per les eleccions, o pel motiu que sigui, s’ha mogut fitxa. No serà el millor acord del món, però sí un punt de partida per a millorar.

El paper dels docents és crucial per a la qualitat del sistema educatiu, però en els últims anys, han perdut capacitat decisòria i influència en les polítiques educatives i la seva implementació. Això s’atribueix a polítiques que busquen la uniformitat i estandardització, així com a la burocratització i la rendició de comptes, el que afecta la passió dels docents per ensenyar.

Per millorar el paper del docent, s’ha de revisar el procés de selecció, augmentar la seva capacitat de decisió i autonomia, garantir la llibertat de càtedra, establir un estatut professional, crear una carrera professional i dignificar la seva tasca.

El recent i gran titular dels darrers dies segons el qual els docents de les Balears, estarien entre uns dels millors pagats d’Espanya atès que disposen del complement de residència, no ens pot deixar obnubilar: els nostres docents de secundària reben un complement salarial de 103 euros a Mallorca i 114 euros a la resta de les Illes, mentre que a La Gomera o La Palma poden rebre fins a 504 euros de complement salarial. A Ceuta i Melilla, el complement pot arribar fins als 1.023 euros. Cal destacar que el cost de la vida a les Balears és especialment alt, i per això hem demanat l’adopció de mesures per eliminar l’impacte de la insularitat a l’àmbit educatiu. És inadmissible docents destinats a Eivissa o Formentera que davant la manca d’allotjaments i el preu elevadíssim dels mateixos no els surti rendible anar a treballar.

S’ha aconseguit que la Conselleria es comprometi a treballar amb altres administracions per buscar solucions per a la manca d’habitatges per als docents a Eivissa i Formentera.

El desenvolupament de la Llei d’Educació de Balears s’ha centrat en qüestions no relacionades amb els drets laborals, com el Decret de participació o la Resolució de perfils educatius, però l’acord posterior inclou mesures sociolaborals que milloren la qualitat de l’educació i la motivació dels docents per a atendre millor als alumnes.

La reducció de la càrrega lectiva beneficia als docents i millora la qualitat de l’educació. Malgrat que la nostra postura inicial era més ambiciosa, l’acord actual representa una millora significativa.

La reducció de ràtios també pot afavorir un millor suport als alumnes i una atenció personalitzada. La nostra proposta, molt més ambiciosa, pretén assolir 20 alumnes per aula a totes les etapes educatives. Entenem el problema de les infraestructures, i per això la proposta de la Conselleria la considerem com a una primera passa.

La carrera professional pot motivar els docents a millorar la seva formació i competència professional, així com incentivar-los a mantenir-se en el sistema educatiu.

Finalment, l’acció tutorial pot proporcionar als alumnes un suport personalitzat que els ajuda a desenvolupar les seves habilitats acadèmiques, socials i emocionals.

La UGT Ensenyament defensarà aquestes propostes per assegurar que es compleixin els drets laborals dels docents i així millorar la situació laboral, la qualitat de l’educació i el benestar dels alumnes. Estarem vigilants per garantir que es compleixi l’acord.