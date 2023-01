La alumna no atacó solo a Ayuso

El discurso más impresionante del año recién iniciado no corresponde al desfondamiento de la decepcionante Jacinda Ardern, sino a la alumna de la Complutense que censuró públicamente a Isabel Díaz Ayuso en un acto universitario bajo custodia policial, el símbolo de la nueva era del confinamiento. Frente a rectores obsequiosos y ante una audiencia que proclama «presidente» del Gobierno a la líder del PP/Vox, el atrevimiento juvenil de la premiada Elisa María Lozano Triviño acalló en tres minutos incluso los abucheos que recibía su soflama contra la protagonista del acto político. La estudiante recordaba a Susan Sontag, cuando recibió un premio en Israel con un mensaje de desagradecimiento contra el país que la homenajeaba.

La izquierda fervorosa ha celebrado la intervención de la alumna, la nueva Pasionaria o la Greta Thunberg española, como un manifiesto ideológico. Es otro error mayúsculo, porque el discurso de la número uno de la promoción no contaba a Ayuso como única destinataria. De hecho, la presidenta de momento solo madrileña horneó su texto de agradecimiento alrededor de los Peces de ciudad de Joaquín Sabina, en busca de protección transversal. La alumna que apagó con su coraje a los cachorros de la ultraderecha realizó una performance generacional, se manifestaba globalmente contra la herencia recibida.

En la Complutense se dio por iniciada, y esta vez en serio, el conflicto entre boomers y millennials. No todos los jóvenes están adormilados, a diferencia de sus mayores. La ecuación de sueldos más bajos que las pensiones no solo es insostenible en lo económico, también socialmente en cuanto alguien efectúe las sumas. Ayuso milita en el ejército culpable, pero quienes jalean a Lozano Triviño no permitirían que la alumna se expresara con contundencia paralela contra líderes progresistas, igualmente culpables de la brecha generacional. Quienes saben escuchar, han recibido esta semana el anuncio de que la guerra de edades sustituirá a la lucha de clases, con una violencia comparable.