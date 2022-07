Andratx: quan el meló pot ser síndria

En els darrers dies, el terme municipal d’Andratx ha tornat a ser notícia políticament parlant. La surrealista situació que s’està vivint al si del nou equip de govern ultrapassa tot estudi a la facultat de Ciències Polítiques: Llorenç Suau i Simó, (Plataforma per les Illes un dels regidors que més va fer pel triomf del canvi de batlia), ha rebut una citació judicial en condició d’investigat per possible delicte de prevaricació i mal ús dels cabals públics. Denunciants: els cinc regidors del PP amb els quals va presentar l’esmentada moció de censura. Ni a la Calàbria profunda del segle passat passaven coses d’aquest calibre. Com que sembla tot molt complicat, aquí va un article en format de diàleg.

1. Què es jutja? Una sèrie de presumptes malversacions públiques a l’ajuntament d’Andratx durant aquesta legislatura.

2. Qui acusa? Els acusants són cinc. Signant amb els seus noms i llinatges en totes les causes. Són tots els representants electes del PP a les eleccions municipals del 2019. Estefanía Gonzalvo Guirado, Magdalena Juan i Pujol, Joana Dols i Pons, Joan Forteza i Bosch i, finalment, Jaume Porsell i Alemany.

3. Quan s’interposa la denúncia? El 2021. Poc després de que Antoni Mir i Salvà ( PSIB ) prengués possessió com a batle.

4. On s’inscriuen d’entrada els escrits per part dels populars andritxols? Les denúncies es presentaren davant la Fiscalia Anticorrupció.

5. A qui afecta l’expedient judicial 1682/2021- avui en fase de preliminars- en tràmit al Jutjat d’instrucció número 3 de lo Penal de Palma? A sis munícips: Ruth Mateu i Vinent ( Més), Antoni Mir i Salvà, Margalida Esteva, Abilio García i Antoni Bordoy ( PSIB ) i Llorenç Suau i Simó ( el PI ).

6. Hi havia una altra manera de fer les coses? Si, la que molt assenyadament va emprendre en el seu dia Ángel Hoyos i Vich - misser de professió i líder de Ciutadans a Andratx - denunciant el presumpte estat de certes contractacions a Intervenció municipal.

7. Per què el Partit Popular no escollí en el seu dia la mateixa via? Perquè presumptament, els conservadors estarien cercant més la condemna que no pas altra cosa.

8. Sincerament…podrien haver hagut irregularitats comptables fa dos anys a l’ajuntament d’Andratx? No és descartable. De fet, el més probable és que acabi sortint roba bruta. Les coses, com siguin.

9. Podrien haver-hi hagut irregularitats comptables al mateix ajuntament en passades legislatures? És una possibilitat que molt probablement en aquests moments ja estiguin estudiant els advocats defensors. Alerta amb el que pot sortir.

10. Què comportaria l’obertura de judici oral als avui investigats, i, en el pitjor dels casos, un pronunciament judicial desfavorable als seus interessos? La primera hipòtesi ja exclou la presentació a qualsevol candidatura pel 2023. En quan a l’inhabilitació, deixaria en l’aire la possibilitat a optar a qualsevol càrrec de designació política mentre fos ferma.

11. Quan es començarem a veure resultats de les investigacions judicials ? Per ara estem en preliminars. Les declaracions dels investigats són a mitjan setembre. No és descabellat pensar que les primeres actes per a obertura de judici oral i possibles exoneracions de responsabilitats puguin sortir entre 60 i 90 dies després. Seria una molt agradable sorpresa que fos abans. Tot això, descomptant que des del jutjat no es vulguin ampliar l’abast de les investigacions…

12. Pot demanar la jutgessa una ampliació pericial, tot demanant les polítiques de contractació d’altres àrees al consistori del Pariatge? Segons la «Ley de Enjuiciamiento Criminal», pot. I de fet, res fa pensar que no ho faci.

13. Si el darrer passa, podria investigar l’instructora altres polítics i polítiques d’aquesta legislatura amb càrrecs executius, tals com els de Més o el PI? És una possibilitat que no és ciència ficció. Aleshores veuríem com quedaria la governabilitat municipal. Però s’han d’esperar aconteixements.

14. S’havia arribat mai a aquests nivells de judicialització la vida política a Ponent? No. Ni tan sols amb el «cas Andratx» d’Eugenio Hidalgo Garcés.

15. Coneixia la direcció insular del Partit Popular aquesta querella? No tan sols la coneixia, sinó que li ha donat suport moral, logístic, professional i financer en tot moment.

16. Pot Margalida Prohens i Rigo adduir desconeixement de l’estratègia dels seus correligionaris andritxols? Sembla molt difícil que una persona que ha estat al rovell d’ou de les decisions «populars» a les Illes des dels darrers vuit anys desconegués aquesta situació.

17. Se li pot girar en contra al Partit Popular aquesta tàctica? No seria descartable: tan sols que la magistrada ampliï la causa a la legislatura passada - quan l’avui batlessa era regidora d’hisenda - l’efecte «boomerang» ja estaria garantit. Hi haguessin responsabilitats penals o no. Que aquest escrivà no desitja a ningú, per altra banda.

En definitiva, el meló que va obrir en el seu dia el grup municipal del PP a Andratx serà molt difícil de cloïr. Potser és hora de que el Comitè Directiu del Partit Popular balear - òrgan al qual pertany Estefanía Gonzalvo Guirado en qualitat de responsable de comunicació - hi intervingui. No fóra cas que de meló passàssim a síndria. Que, francament, no és el que la pacífica ciutadania andritxola vol.