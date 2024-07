Manifestació i reflexió

Cada any, per aquestes dates, sempre hi ha algú que descobreix la calor. Als nostres padrins (i repadrins, per no dir els ídem dels ídem ) no els venia gens de nou. Persones arrelades als costums centenaris, sabien perfectament que de Santa Margalida a Sant Bernat, més valia no sortir al carrer. Ara bé : preguntin als joves estudiants de l’UIB quin dia cauen ambdós sants. Veuran què en queda de la cultura mediterrània a ca nostra.

Això és el que hi ha, que diuen ara. Som molts més que abans. I - probablement - menys que d’aquí uns anys. Però no perquè els illencs i illenques fem l’amor compulsivament, reproduint-nos com a animalets. No: com que certs esforços físics porten inherentment a la suor, això ho deixem als nouvinguts. Quan - alerta - aquest darrer terme engloba eslaus, sud-americans, subsaharians, així com de l’Induixtan. Així no és d’estranyar que, a les zones turístiques, la massiva ocupació per part dels descendents dels darrers d’una bona part de les matrícules de les guarderies municipals, escoles de Primària fins a segon de Batxillerat. En una sort d’ONU a petita escala.

I què té a veure la calor amb la demografia? Doncs que és ben curiós que, en tot col·lectiu humà, quasi sempre hi hagi un individu que es cregui el descobridor d’Amèrica, de la pólvora o de tot a la vegada. Afirmant que la culpa de la massificació es deu única i exclusivament al fet turístic. O que si es sent xerrar menys català pel carrer, la culpa és dels altres. Però no de la ciutadania balear. Per no acabar amb la sentència final de que «els immigrants són els que se’n duen tots els ajuts familiars». I així, podríem continuar amb els tòpics.

Està bé manifestar-se. De manera cívica i constructiva. Però siguem seriosos: fem tots i totes un exercici de reflexió. Comú. Assumim el que cadascuna de les parts - empresarial, ciutadana i per damunt de tot política- pot no haver fet del tot bé. Però deixem d’encolomar tot el mort als altres. Fem autocrítica. I (per exemple) qüestionem d’una vegada qui massifica més: si el gat alemany a la Platja de Palma o el mallorquí passat de pomades a Ciutadella, per Sant Joan.

Suscríbete para seguir leyendo