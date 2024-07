RCD Mallorca: reptes pel futur

Jagoba Arrasate, durante la presentación en Son Moix. / Manu Mielniezuk

L’afició mallorquinista respira: enguany encara és de Primera. Però com molt bé deia Emilio Pérez de Rozas, els vermells es salvaren, entre d’altres coses, per una raó: la temporada passada, a la màxima divisió del futbol espanyol, jugaven equips més mediocres que els illencs.

Faria molt bé la directiva del Mallorca en no confiar-se cara l’exercici 2024/25. D’entrada, quasi tots els ascendits són clubs potents i amb trajectòria. Més important: conjunts pensats no ja en pujar a la màxima divisió del futbol espanyol, sinó per a competir-hi. Que és molt diferent.

El més probable és que dels tres nous, algun torni a davallar. Però també que la seva agressivitat sigui molt major que la de quasi tots els descendits enguany. Per tant, el més probable és que a la Lliga que comença en unes setmanes, els punts siguin realment treballats. «Ergo», la qui ve pot ser una temporada amb una permanència més cara que l’acabada tot just fa mes i mig.

Mirant el futur: si el cos tècnic del Mallorca no dissenya un planning exigent, no seria estrany que el club acabi passant dificultats. No obstant, existeix un marge per a l’optimisme: el nou «mister» és Jagoba Arrasate. Aguirre i el conservadorisme dels darrers anys quedarien, d’entrada, apartats. Bona notícia.

Però quedaran decisions damunt la taula. Com, per exemple, si contractar tres bons obrers o un bon arquitecte de joc i/o davanter letal. Els qui en saben de futbol creuen que s’ha d’invertir en tècnicament escollits : «són els que et donen títols, salven temporades, venen camisetes i, amb un posterior traspàs, solen fer calaix».

Potser l’altra gran assignatura pendent del club sigui la transició del seu planter al primer equip. Unida a l’establiment d’un ADN identitari de joc. Après i entrenat de memòria. Des de l’escoleta fins el primer equip, independentment dels llogaters de Son Bibiloni. I això es fa amb estima, mètode, temps, recursos i diners.

Cara al futur, no s’hauria de veure malament que el Mallorca fos adquirit per una corporació futbolística internacional. El que es perdria autonomia, es guanyaria en accés a jugadors de qualitat o en economia d’escala, molt beneficiosa per les arques de l’entitat. Qüestió de pensar-ho.