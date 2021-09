Desde el siglo XX | No hay alcalde (sa) en Palma capaz de mantenerla aseada

S in descartar que en un tiempo que permanece ignoto, fuera del alcance de las percepciones humanas, obtenga la vara de primer edil de Cort alcaldesa o alcalde que se vea con arrestos para acometer la ímproba tarea, desigual batalla, de limpiar Palma, de mantener en mínimos de aseo sus calles, plazas, sus barriadas, de impedir que la imagen que hoy impera sea la de ciudad sucia, en la que parece que los responsables de administrarla han abandonado la pretensión de revertir la situación. En tiempos del primer alcalde democrático después de la dictadura franquista, los del socialista Ramón Aguiló, felizmente alejado de la cosa pública, reconvertido en analista político de envergadura, por las razones que fueren, la ciudad no diremos que diera para ser espejo en el que mirarse, pero sí mantenía los mínimos imprescindibles para soslayar la definición de ciudad guarra, parecida a alguna que otra mediterránea, caso de Nápoles, a la que parece imposible igualar. Palma está en trance de lograrlo. El fracaso del alcalde José Hila es tremebundo. Comprobarlo no requiere más esfuerzo que el de deambular por la ciudad, alejarse del centro, pisar las barriadas, adentrarse en el estercolero que a determinadas horas es (constituye llamativo ejemplo) la plaza de España; observar los contenedores, que hieden; las papeleras, inútiles para lo que debiera ser su cometido. Bien, el alcalde Hila es culpable. Sin duda. El actual Consistorio de izquierdas no sabe limpiar Palma. ¿Y los anteriores? Dejando de lado el presidido por dos años por el pesemero Antoni Noguera, que ni en este asunto ni en ningún otro nada hizo, los alcaldes Joan Fageda, Catalina Cirer, Aina Calvo y Mateu Isern fueron protagonistas de encadenados fracasos: Ciutat nunca estuvo limpia, siempre fue a peor. Sin remedio. Así seguimos. ¿Nos las vemos con maldición bíblica?