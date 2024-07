En la política mallorquina se desbarra a diario y a lo grande

Antes y después del éxito de la manifestación del domingo, lo es y descomunal congregar a más de 20 mil personas un 21 de julio a las siete de la tarde, nuestros representantes institucionales, los que han sido sufragados en las urnas (la democracia liberal, la única digna de ser llamada democracia, adolece de ciertas carencias que debieran de ser convenientemente reparadas), no se paran en barras al evacuar sandeces, procacidades propias de gentes políticamente analfabetas. Hagamos somero recorrido por las de los últimos días. El falangista Jorge Campos, diputado en el Congreso, en sus redes sociales emula a Alvise al despacharse de la siguiente guisa a cuenta de la manifestación. Campos escribe su rebuzno el día anterior. Leemos: «Mañana alguna gentuza, poca, pero bastante desagradable, se manifestará en contra del trabajo y sustento de la mayoría de mallorquines. Amedrentando a los que nos visitan y provocando algún altercado. Todo será amplificado por los seudomedios al servicio de la siniestra. Dejemos claro a los antiturismo, que es la izquierda y el separatismo de siempre con algún que otro engañado, que no nos dejaremos arruinar». Al falangista, con problemas para seguir viviendo en el futuro del arriba España, no lo arruinarán los «antiturismo», sabe cómo parasitar las contingencias.

Ahora veamos qué nos dice la presidenta de la Comunidad Autónoma balear en ejercicio. La señora Marga Prohens, también presidenta del PP, hace verbal deposición con motivo del primer aniversario de su entrada en el Consulado del Mar. Asegura, con taurino desparpajo, que «hemos dejado de señalar y perseguir a la propiedad privada». No había constancia de tal incidencia. Poseo un piso de algo más de 100 metros cuadrados y no me he percatado de la cacería. Pago el IBI y demás impuestos municipales. Hago la declaración de la renta. O sea, cumplo mis obligaciones tributarias. No se me persigue. Tal vez sucede que no llego a atisbar lo que ve la señora Prohens. Tampoco se queda corto su vicepresidente, Antoni Costa, que pasa de demandar que los manifestantes «no interrumpan» (?) a los turistas a felicitarlos por su cívico comportamiento, apreciación no compartida por los inefables hoteleros; ello sí vieron algún que otro altercado. Costa, protector de amigo delincuente condenado por agresión sexual y policial, pasa por ser el más avispado del Gobierno balear, desaparecida de escena una consejera, a la que irse a hacer la manicura pasaba por delante de sus obligaciones públicas.

Otros que desbarran a diario son los socialistas Armengol y Negueruela (hay más: Pilar Costa, Catalina Cladera y una pléyade de conmilitones del actual PSOE mallorquín, hecho unos zorros), incapaces de asumir que han deambulado en el Gobierno regional durante ocho años, que nada hicieron contra la masificación. El Ejecutivo de Armengol, siempre genuflexo ante los hoteleros. Se les ocurre manifestarse con proverbial caradura. Demasiadas cuerdas para desafinado violín.

El generalizado rebuzno se comprende atendiendo a lo dicho por Alberto Núñez Feijóo , que dice sentir «zozobra y decepción con la clase política en general y en especial con la clase política catalana». Impresionante. No aclara si la zozobra y decepción también es por su desempeño, manifiestamente mejorable.

Acotación berlanguiana.-Juan Carlos Peinado, que pasa por ser juez instructor, alcanza cotas inauditas en la carrera por sumir a la Judicatura española en el más profundo de los descréditos. El inigualable, siempre añorado, Luis García Berlanga dirigiría una escopeta nacional legendaria.

