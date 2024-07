La presidencia de Le Senne se hace insoportable para Prohens

Sospechosa unanimidad de los medios proclives a la derecha dando por hecho que el gran beneficiado de la ruptura es el PP, que Vox ha cometido error descomunal; será que la cosa no es tan nítida como se quiere presentar, que queda por saberse hasta dónde llegar la quiebra y qué consecuencias depara. Somero apunte: el electorado de la extrema derecha tiene pulsiones propias, ajenas al que sufraga a los partidos más o menos convencionales a derecha e izquierda; pulsiones tal vez solo comparables a las de los fieles del nacionalismo periférico radical, que, en esencia, beben en las mismas fuentes del fanatismo ideológico. Dejémoslo aquí, adentrémonos en qué sucede en Mallorca, tanto en el Parlamento balear como en el Consell; parece que los pactos se mantienen en el segundo, tampoco se trata de tirarlo todo por la borda. La entente PP-Vox está engrasada en la institución insular, en la que la alegre muchachada de la extrema derecha no le crea problemas al PP, más allá de algún que otro exabrupto, solventado con reconvenciones que no pasan de ser recados a la madre superiora, que diría Juan Huguet, en tiempos presidente del Consell de Menorca, vicepresidente con Gabriel Cañellas y hasta presidente del PP balear, que parece añorar tiempos pretéritos, al darle por compadrear con los diputados tránsfugas de ida y vuelta de Vox. Con los tránsfugas tiene práctica acreditada.

Bien, las dos cuestiones a dilucidar son si la presidenta Marga Prohens echará mano de los tres tránsfugas, Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustín Buades, de facto fuera de Vox, con lo que se garantiza 30 diputados (mayoría absoluta), puesto que cuenta con el diputado por Formentera y otro tránsfuga, en este caso el diputado menorquín, el sacerdote secularizado Francisco José Cardona, que fue el primero en abandonar a Vox. Es de esperar que Prohens urda tales mimbres, puesto que Idoa Ribas y sus dos conmilitones buscan ante todo y por encima de todo garantizarse tres años de plácida, remunerada supervivencia. Pero nos topamos con la clave de bóveda del ridículo atolladero, el caso de Gabriel Le Senne, tóxico presidente de la Cámara legislativa, abrasado por la deleznable y fascista agresión que protagonizó primero al arrebatar y después rasgar poseído por las Tres Furias las fotos de la asesinada por los falangistas en 1937 Aurora Picornell y sus compañeras. Cogió lo que no era suyo para actuar como lo que es, un bellaco, indigno del cargo. Hasta ahora Prohens lo ha sostenido, se la ha envainado abjurando de la ética y la estética; ha sido, en suma, tan indigna en su posición de amparo como Le Senne al no presentar la inmediata dimisión.

Pero hete aquí que Vox rompe con el PP, y ocurre que el balear es el único parlamento regional en el que el cargo de presidente es inamovible, el de las islas puede ser removido si así lo decide la mayoría absoluta de la Cámara, posibilidad que los socialistas ofrecieron a Prohens siendo displicentemente rechazada. Entonces, ¿qué hacemos con Le Senne? Los presidentes de los parlamentos de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-León y Murcia no dimitirán, no podrán ser destituidos, por lo que Le Senne puede forzar las cosas; es probable que siga la directriz que se le ordene desde Madrid. El PP tendrá que aceptar su ominosa continuidad u optar por hacer lo que hasta el momento ha soslayado: destituirlo sin el honor del que carece. Esa es disyuntiva que ha de confrontar Marga Prohens. Ayer, en su comparecencia, la presidenta afirmó que es a Le Senne al que le corresponde decidir. Le sugiere que desaparezca, pero, de momento, deja en sus manos el hacerlo; le indica la puerta de salida, todavía no lo fulmina. Prohens no es Poncio Pilato.

